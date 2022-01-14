Хет-трик на «Сан-Сиро», чемпионство во Франции и звездный статус в Трабзоне

Четыре матча против России

Первое, что нужно знать о Юсуфе Языджи, — его роль на поле. По сути, для ЦСКА это реальная замена Влашичу, так как турок — игрок центральной оси, способный как дирижировать игрой команды в средней линии, так и завершать атаки. В чемпионском сезоне «Лилля» он либо занимал позицию атакующего полузащитника, либо выполнял роль второго нападающего, который играл глубже соотечественника Бурака Йылмаза или канадца Дэвида.

Тонкий пас, умение комбинировать, обыгрыш один в один, хороший удар с левой — ключевые характеристики полузащитника, которого воспитал «Трабзонспор». Клуб, из которого в Россию в свое время переезжали Гекдениз Карадениз и Фатих Текке. В академию бордово-голубых Языджи попал в восемь лет, а в 18 подписал первый профессиональный контракт и вскоре уже дебютировал в основном составе.

Первые два сезона полузащитник был игроком ротации, а потом превратился в звезду турецкого чемпионата, за которой наблюдали представители нескольких клубов ведущих европейских лиг, и в Турции активно обсуждалась тема интереса к нему со стороны работавшего тогда в «МЮ» Жозе Моуринью.

Когда два с половиной года назад пришло время идти на повышение, с учетом всех турниров Языджи забил за «Трабзонспор» 25 мячей. В 20 лет он впервые сыграл за национальную сборную, в составе которой четыре раза встречался с Россией в товарищеских матчах и в Лиге наций.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPx8x65nnJL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Yusuf Yazıcı (@yusufyazici)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Европейская мечта

Всем было очевидно, что заслуживший капитанскую повязку Языджи перерос уровень турецкого чемпионата, и его переход — вопрос времени. Как потом рассказывал президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу, у него сердце обливалось кровью, когда принималось решение о трансфере молодой звезды в «Лилль». Также босс рассказал, что ранее клуб отказался от всех предложений, хотя остро нуждался в деньгах, но при стабильном финансовом положении решающим фактором стало желание Языджи попробовать себя в Европе.

Юсуф, за которым в знак уважения даже закрепили 97-й номер, тогда очень трогательно попрощался с клубом, поблагодарив всех — от своей семьи до болельщиков. «Я знаю, что означает этот клуб, куда я пришел в восемь лет, и это то, о чем мечтал маленьким мальчиком. В этой истории открывается новая страница, которая началась с матчей с друзьями, когда я играл на узких улочках моего города. Теперь я во Франции и начинаю новый путь. Представляя мой клуб и мой город в Европе, хочу показать моим братьям, которые придут после меня, что те, кто родился и вырос в Трабзоне, могут выступать в Европе. Я хочу быть примером, чтобы дети Трабзона, играя в футбол, верили в то, чего они могут добиться».

Стоит отметить, что «Трабзонспор» оформил переход Языджи в «Лилль» на очень хороших условиях. Как писали турецкие СМИ, за сам трансфер «доги» заплатили 16,5 миллиона евро. Еще миллион был прописан в виде бонусов за 25 проведенных матчей. Кроме того, бордово-голубым причитается процент от последующей продажи или аренды футболиста, а отдельным пунктом значится запрет на переход из «Лилля» в другой турецкий клуб. В случае его нарушения французам пришлось бы выплатить компенсацию в 20 миллионов евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COGyBVmHwMq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COGyBVmHwMq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COGyBVmHwMq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Yusuf Yazıcı (@yusufyazici)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Память из детства

Сразу после подписания контракта спортивный директор «Лилля» Луис Кампос сказал, обратившись к игроку: «Это ваша первая подпись на пути к тому, чтобы стать мировой звездой». Но выстрелил Языджи не сразу, так как половину дебютного французского сезона ему пришлось пропустить из-за разрыва крестообразных связок. Его турок получил в игре с «Монако» Головина, который завершился унизительным поражением (1:5).

Вспоминая тот период в интервью 90min.com, Юсуф философствовал: «Есть красивая поговорка, которая вдохновляет меня, когда я переживаю трудные времена в своей жизни: “Самый темный час всегда наступает перед рассветом”. Полезно это помнить».

И справедливость данной мысли подтвердилась в прошлом сезоне, когда турок стал одним из тех, кто вписал свое имя в историю «Лилля». «Доги» совершили настоящий подвиг, нарушив гегемонию «ПСЖ» в лиге 1, а Языджи записал на свой счет семь мячей, пять из которых оказались победными.

При этом Юсуф только десять раз попал в стартовый состав, а еще в 22 турах выходил на замену. Персональный бенефис турок устроил в Лиге Европы, на «Сан-Сиро» сделав хет-трик в ворота «Милана». Кстати, второй подряд, ведь до этого Языджи трижды поразил ворота пражской «Спарты», а еще он сумел отличиться в игре против «Аякса».

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В нынешнем сезоне как игровое время, так и результативность полузащитника снизились, что в значительной степени можно объяснить сменой главного тренера и уходом Кристофа Гальтье в благополучную «Ниццу». У «Лилля» же с финансами не все благополучно, поэтому «доги» готовы отпускать игроков в случае интересных предложений, и в ситуации с Языджи переход в ЦСКА устроит всех.

Если он состоится, у турка нужно обязательно спросить о Лиге чемпионов 2011 года. «У меня была возможность занять место в первом ряду на моем любимом стадионе, увидеть своих любимых игроков и лучшие европейские команды. Поверьте, я помню каждую игру, каждую команду и каждый гол. Потому что я был на сто процентов уверен, что однажды стану одним из них», — делился Языджи детскими воспоминаниями с 90min.com.

Поводом для вопроса стало то, что в одной группе с «Трабзонспором» тогда оказался «Лилль». Турок заметил, что это большое совпадение. Только там же выступал еще и ЦСКА — с братьями Березуцкими, Дзагоевым, Щенниковым и Васиным. Теперь одни могут стать одноклубниками Языджи, а братья — его новыми тренерами. Видимо, это уже не совпадения, а судьба.