Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
15.01
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
15.01
Сампдория
Торино
Футбол. Зарубежный
15.01
Вольфсбург
Герта
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Снимет ли Фарке своего «Фарго» в «Краснодаре»?

Авторская колонка известного тележурналиста — о причинах выбора и перспективах нового главного тренера «быков».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
«Твоя беда в том, что ты прожил всю жизнь так, будто в ней есть правила. А их нет».
«Фарго»

Мода на презентации новичков в стиле пародий на культовые кино дошла и до «Краснодара». Даниэля Фарке представили ассоциативным постером сериала «Фарго». Учитывая сюжетную линию и образ героя Мартина Фримена — первая его роль в качестве «жуткого, жалкого и недалекого человека, типичного неудачника из провинциального города», выбор отважный. Возможно, когда искали, как представить нового тренера, обратили внимание на то, что если Федор Смолов возвращался в «Динамо» как в райский Хогвартс, то здесь нужен был образ не менее яркий. Плюс имела значение созвучность фамилий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну да ладно. Постер в любом случае запомнится. Но угадает ли он судьбу Фарке в России — ту, что ему предрекает сонм скептиков? Или все наоборот — у третьего представителя немецкой тренерской школы пойдет в «Краснодаре» как надо?

Выбор Фарке все еще выглядит ошеломляюще. Во многом потому, что он делался в цейтноте после стремительной отставки Виктора Гончаренко. И потому, что нам пока не объяснили, почему выбрали именно Даниэля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наивно ждать объяснений, но общее уважение к Сергею Галицкому заставляет гадать — как это происходило? Очевидно, что готового свободного специалиста в России для него не было. Очевидно, что хоронить сезон, оставляя решение на лето, он не хотел. Очевидно, что выбор ограничен — как любой выбор тренера в зимнюю паузу.

Пытаясь понять такого человека, как Галицкий, обязательно сядешь в лужу. Его решения часто выходят за рамки логики и стратегии. Все чаще думаешь, что влияние сердца и эмоций ничуть не меньше, а может, и больше, чем логических цепей. В конце концов, все большие состояния сделаны на игре. Особенность успешных в бизнесе людей именно в том, что они видят и угадывают.

Читайте также
Галицкий не хотел Тухелей, но имеет право «переобуться». В «Краснодар» едет ноунейм, но с хорошей репутацией

Но с Гончаренко угадать у Галицкого не получилось. Вероятно, настолько, что «Краснодар» решил шагнуть в новом для себя направлении. Коллеги написали, что это попытка выйти из зоны комфорта и резкий ход, чтобы измениться внутренне — но нет, не думаю, что это так.

«Краснодару» срочно требовался тренер. Способный сделать сейчас и в ближайшем сезоне что-то новое. Быть при этом гибким, понимая степень вовлеченности Галицкого в жизнь клуба. Сложно спорить, что «Краснодар» -это и есть Галицкий. Или Галицкий — это и есть «Краснодар».

Может ли изменить его такой, как Фарке? Не уверен. Может ли оказаться хорошим вариантом «прямо сейчас»? Вполне.

Самое сложное — оценивать это назначение, не понимая ближайших задач, которые стоят и перед клубом, и перед тренером, и перед Галицким. Стоило всплыть кандидатуре немца, как сразу же вспомнили цитаты про Тухелей, про стартовый состав из собственных воспитанников и про атакующий футбол. Но это не задачи, а образы. Которые остаются в памяти, даже став анахронизмами.

Конечно, основная задача Фарке — стать успешным в РПЛ. Заставить «Краснодар» играть в футбол, дающий зрелище и результат, на лучших качествах состава. Если почитать его немногие интервью, отдельные цитаты дают понять, что именно могло заинтересовать в нем Галицкого.

Во время загрузки произошла ошибка.

Цитата: «Мне нравится, когда мы владеем мячом. Разница между хорошей командой и действительно хорошей командой заключается в том, что вы можете создать моменты против прочной защиты — и это моя философия. Важно иметь четкие принципы, но должны быть разные планы того, как применить эти принципы на поле, поэтому наша базовая схема изменчивая. Важно иметь планы B, C, D и Е, хочу, чтобы игроки были гибкими».

Все это очень современно, интересно — и должно было подкупить Галицкого. Идея развития футболистов, работающая в «Динамо», помноженная на великолепную готовность команды, — то, о чем второй сезон говорят все без исключения. Последние месяцы бело-голубые словно обкрадывали «Краснодар», забирая его мечту — южане не могли об этом не думать и не чувствовать.

Но…

В любом хорошем фильме постоянно есть эти «но».

Фарке уже взял высокую планку, получив этот пост. Работа в АПЛ с аутсайдером, выход в свет из Championship — это одновременно критерий и нет, таких тренеров немало. Взгляды немца, его резюме помогли ему прийти в «Краснодар», который долго живет ожиданиями и сейчас стал еще более амбициозным. Это уже другой клуб, голодный — когда все заметнее акцент на дорогих иностранцев, когда карьера Акинфеева глазами Сафонова не воспринимается как идеальная.

Фарке надо будет соответствовать тому, чего от него ждут. А ждут очень многого. Пожалуй, больше, чем от любого из предшественников.

Автор: Илья Казаков

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 Божественное тело и обнаженные фото. Как выглядит Вики Одинцова, которую называют новой девушкой Кокорина
Австралия грозит Джоковичу годом тюрьмы. Найден новый компромат на Новака
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь