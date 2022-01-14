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11:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Мамаев устроил еще один скандал в аэропорту

Полузащитник подмосковных «Химок» Павел Мамаев стал участником скандала в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"
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По информации источника, футболист отказывался показывать сумки сотрудникам аэропорта. В результате ему пришлось это сделать, однако он остался недовольным действиями работников Шереметьево. Отмечается, что Мамаев вместе с командой вылетал на сбор для подготовки к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

12 января Мамаев устроил еще один скандал в аэропорту. Таможенная служба задержала футболиста вместе с невестой Надеждой Санько из-за кольца с бриллиантами марки Graff стоимостью больше 10 миллионов рублей, которое футболист подарил возлюбленной. Отмечалось, что Мамаев не задекларировал стоимость драгоценности.

Мамаев перешел в «Химки» в декабре прошлого года. До этого он два сезона выступал за «Ростов». Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.

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