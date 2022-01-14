По информации источника, футболист отказывался показывать сумки сотрудникам аэропорта. В результате ему пришлось это сделать, однако он остался недовольным действиями работников Шереметьево. Отмечается, что Мамаев вместе с командой вылетал на сбор для подготовки к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

12 января Мамаев устроил еще один скандал в аэропорту. Таможенная служба задержала футболиста вместе с невестой Надеждой Санько из-за кольца с бриллиантами марки Graff стоимостью больше 10 миллионов рублей, которое футболист подарил возлюбленной. Отмечалось, что Мамаев не задекларировал стоимость драгоценности.