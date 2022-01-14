Тульский «Арсенал» расторг контракты с Камболовым, Денисовым и Тудорие
Тульский «Арсенал» объявил о расторжении контрактов с тремя футболистами команды.
Арсенал ТПремьер-лига: таблица и календарь
Тульский «Арсенал» объявил о расторжении контрактов с тремя футболистами команды.
Клуб разорвал соглашения с защитником Александром Денисовым, полузащитником Русланом Камболовым и нападающим Александру Тудорие.
Денисов выступал за «Арсенал» с января 2013 года, 32-летний россиянин продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске».
32-летний Камболов играл за тульскую команду с сентября 2021 года, он принял участие в 5 матчах в сезоне-2021/22 и не отличился результативными действиями.
У 25-летнего Тудорие 1 гол в 8 матчах за «Арсенал» в нынешнем сезоне, румын перешел в «Сепси».