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14:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тульский «Арсенал» расторг контракты с Камболовым, Денисовым и Тудорие

Тульский «Арсенал» объявил о расторжении контрактов с тремя футболистами команды.

Арсенал ТПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Клуб разорвал соглашения с защитником Александром Денисовым, полузащитником Русланом Камболовым и нападающим Александру Тудорие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Денисов выступал за «Арсенал» с января 2013 года, 32-летний россиянин продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске».

32-летний Камболов играл за тульскую команду с сентября 2021 года, он принял участие в 5 матчах в сезоне-2021/22 и не отличился результативными действиями.

У 25-летнего Тудорие 1 гол в 8 матчах за «Арсенал» в нынешнем сезоне, румын перешел в «Сепси».

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