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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак примет решение по трансферу Нуралы Алипа на первом сборе «Зенита»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что примет решение по трансферу футболиста «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алипа по итогам первого сбора.

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Источник: ФК "Кайрат"

Игроки «сине-бело-голубых» пробудут на сборах в ОАЭ до 25 января. Защитник Алип находится в расположении «Зенита» на просмотре.

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«Думаю, что на первом сборе у нас будет достаточно времени для того, чтобы принять решение (о трансфере Алипа). Если будут какие-то спорные моменты или причины, по которым у нас не получится сформировать позицию, то, возможно, потребуются и следующие сборы, но мы прекрасно понимаем, что и для нас, и для “Кайрата”, и для самого Нуралы одного сбора должно быть достаточно», — цитирует Семака сайт «Зенита».

«Вы прекрасно знаете ситуацию с защитниками с российским паспортом, по этой причине укомплектовать команду достаточно сложно, многие клубы обращают внимание на те страны, граждане которых не являются иностранцами для нашего чемпионата. Мы наблюдали за Нуралы, а теперь у нас появилась возможность взять его на сборы и посмотреть на него лично. Если он нам подойдет, у нас есть понимание, как дальше развивать отношения с этим игроком. Варианты есть, и я надеюсь, что он усилит нашу обойму и у нас появится еще один защитник, который сможет добавить конкуренцию в нашу оборонительную линию», — сказал Семак.

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