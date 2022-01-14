Семак примет решение по трансферу Нуралы Алипа на первом сборе «Зенита»

«Думаю, что на первом сборе у нас будет достаточно времени для того, чтобы принять решение (о трансфере Алипа). Если будут какие-то спорные моменты или причины, по которым у нас не получится сформировать позицию, то, возможно, потребуются и следующие сборы, но мы прекрасно понимаем, что и для нас, и для “Кайрата”, и для самого Нуралы одного сбора должно быть достаточно», — цитирует Семака сайт «Зенита».

«Вы прекрасно знаете ситуацию с защитниками с российским паспортом, по этой причине укомплектовать команду достаточно сложно, многие клубы обращают внимание на те страны, граждане которых не являются иностранцами для нашего чемпионата. Мы наблюдали за Нуралы, а теперь у нас появилась возможность взять его на сборы и посмотреть на него лично. Если он нам подойдет, у нас есть понимание, как дальше развивать отношения с этим игроком. Варианты есть, и я надеюсь, что он усилит нашу обойму и у нас появится еще один защитник, который сможет добавить конкуренцию в нашу оборонительную линию», — сказал Семак.