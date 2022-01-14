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16:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак оценил трансфер Ивана Сергеева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил переход в свою команду нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"
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«Иван — довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль — для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками. Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет.

Матчей у нас много, и для ротации и конкуренции он нам необходим. Всё в его руках — посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищал с прошлого года.

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В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне у футболиста 20 матчей, восемь голов и шесть результативных передач.

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