Сергей Семак оценил трансфер Ивана Сергеева в «Зенит»

«Иван — довольно квалифицированный футболист с российским паспортом. Финансовая составляющая также сыграла важную роль — для клуба этот трансфер был выгоден, если сравнивать его с другими российскими атакующими игроками. Это очень большой плюс для нас, и я очень надеюсь на то, что Ваня нам поможет.



Матчей у нас много, и для ротации и конкуренции он нам необходим. Всё в его руках — посмотрим, насколько ярко он сможет себя зарекомендовать на сборах, чтобы бороться за место в стартовом составе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».