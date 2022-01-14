Спортивный директор «Спартака»: «Зенит» не может выигрывать вечно

«Не так важно есть ли в “Спартаке” лучший игрок на своей позиции. Гораздо важнее, чтобы клуб был лучшим в России. Не слежу за личными достижениями. “Зенит” не может выигрывать вечно. Рано или поздно придет тот, кто сбросит “Зенит” с этого трона. Верю, что это будет “правильная” команда.



Сейчас нам надо обеспечить клубу правильный вектор развития с хорошими российскими футболистами. С приходом каждого игрока у нас есть возможность сократить это отставание. Мы можем говорить о “Зените”, но сейчас у нас другое положение в таблице. Важно перестать терять очки с “Арсеналом”, “Ростовом”…. Мы должны быть реалистами.



Ожидания от “Спартака” выше, чем от любого европейского клуба. Прежде чем говорить о борьбе с “Зенитом”, нужно вернуть “Спартак” туда, где его привыкли видеть. У “Спартака” хорошая команда, они дважды обыграли “Наполи”, но иногда мы забываем, что “Спартак” — хорошая команда», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.