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20:43 (мск), источник: Vesti.kz

Опытный защитник покинул клуб РПЛ и может перебраться в Казахстан

Клуб российской премьер-лиги «Урал» расторг контракт с Владимиром Рыковым, который может оказаться в чемпионате Казахстана. Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

УралПремьер-лига: таблица и календарь
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«Про то, что Рыков — не жилец в “Урале”, писал еще в декабре. 34-летний защитник в конце сезона даже не тренировался с командой из-за конфликта с Игорем Шалимовым. И, как мне говорили, сам искал варианты для трудоустройства. К нему был интерес “Томи”, но тема в данный момент развития не получила. Думаю, Рыков либо в Казахстан, либо все же в ФНЛ. У лидеров центральная ось сзади укомплектована (»Торпедо’не прочь взять столпа обороны, но у «черно-белых» в приоритете Бурлак после отказа белоруса Полякова), а на другие предложения он откликнется только уже от безысходности", — пишет источник.

Рыков — воспитанник новосибирского футбола. Его первым клубом был «Чкаловец», также играл за «Мордовию», московские «Торпедо», «Динамо» и другие команды. Имеет на счету один матч за вторую сборную России.

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