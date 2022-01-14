Опытный защитник покинул клуб РПЛ и может перебраться в Казахстан

«Про то, что Рыков — не жилец в “Урале”, писал еще в декабре. 34-летний защитник в конце сезона даже не тренировался с командой из-за конфликта с Игорем Шалимовым. И, как мне говорили, сам искал варианты для трудоустройства. К нему был интерес “Томи”, но тема в данный момент развития не получила. Думаю, Рыков либо в Казахстан, либо все же в ФНЛ. У лидеров центральная ось сзади укомплектована (»Торпедо’не прочь взять столпа обороны, но у «черно-белых» в приоритете Бурлак после отказа белоруса Полякова), а на другие предложения он откликнется только уже от безысходности", — пишет источник.