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22:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Жиго не намерен обсуждать со «Спартаком» продление контракта из-за семейных обстоятельств

Защитник Самуэль Жиго не намерен обсуждать возможное продление контракта со «Спартаком». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: Чемпионат.com

Попытки договориться с защитником не доходили до обсуждения конкретных цифр из-за семейных обстоятельств, связанных с сыном защитника. Активный интерес к защитнику проявляет «Марсель», который готов подписать Жиго на правах свободного агента летом.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что у Самуэля идёт суд с бывшей женой по поводу опеки над сыном. Ребёнок родился 1 января 2019-го во Франции. Супруга отказалась переезжать в Россию, и с этого момента, вероятно, начались проблемы. Они развелись, а сын остался жить с матерью. По французским законам необходимо, чтобы Жиго постоянно находился рядом с ребёнком. Только в этом случае он может получить возможность опеки над ним.

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