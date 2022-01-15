11 игроков РПЛ, которым стоит сменить клуб. Почти половина — из «Спартака»
Дзюба тоже в этом списке.
Дзюба тоже в этом списке.
В январе открылось зимнее трансферное окно. Несколько любопытных сделок в чемпионате России уже были совершены, но самые интересные переходы, возможно, впереди. «Чемпионат» составил сборную из 11 игроков РПЛ, которым стоит сменить клуб. Кстати, этот состав оценивается в € 54,2 млн (по версии Transfermarkt).
С приобретением Ильи Свинова во вратарской линии «Спартака» увеличилась конкуренция. Кажется, после феноменальной игры Селихова в ноябре и декабре вопрос с первым номером решён. Если Максименко не удастся выиграть конкуренцию при новом тренере, то игровая практика в другом клубе на правах аренды будет лучшим вариантом для развития карьеры. Александру всего 23 года, а он сыграл более 100 матчей за «Спартак».
Вернувшись из аренды, Рассказов занял место в старте, но уже после седьмого тура проиграл конкуренцию. 24-летний защитник допустил несколько результативных ошибок в текущем сезоне, поэтому с ноября сыграл всего три матча, выходя на поле на 19, 7 и 18 минут. Однако агент футболиста Валериюс Мижигурскис считает, что его клиент получил в свой адрес много несправедливой критики:
«Что касается Рассказова, то этой осенью на него свалилась чрезмерная критика. Те, кто разбирается в футболе, понимают, что это были не столько его ошибки, сколько командные. Но всем проще было найти козла отпущения, чем проводить глубокий анализ проблем в обороне. А перед матчем с “Лестером” человек переболел коронавирусом и только за четыре дня до игры начал тренироваться в общей группе. Каждый, кто переболел “короной”, прекрасно понимает, что это такое. Попробуйте после болезни просто пробежаться, а Коля вышел на поле против команды АПЛ. Может быть, у Николая была ошибка только при втором голе».
В конце октября Кутепов попросил Руя Виторию об игровой практике за дубль «Спартака». Илья провёл три матча и стал чувствовать себя лучше. В первой половине сезона Кутепов сыграл всего три игры за основу, а в декабре сделал два громких заявления. Сначала защитник признался, что готов продолжить карьеру даже в составе принципиальных соперников красно-белых — ЦСКА и «Зените», а затем сказал, что готов пойти на понижение зарплаты ради увеличения игрового времени в «Спартаке».
Вокруг будущего защитника нет никаких слухов. Вероятно, он продолжит карьеру в московском клубе и будет доказывать свою состоятельность Паоло Ваноли, который станет 11-м тренером Кутепова в «Спартаке». Почти половину матчей за красно-белых Илья провёл под руководством Массимо Карреры. При этом защитник ни разу не сыграл при Унаи Эмери.
Гапонов дебютировал в РПЛ в сезоне-2018/2019. С тех пор защитник сыграл 23 матча за основу и получил кредит доверия от Доменико Тедеско. Однако у Витории Илья не выходил на поле и провёл всего шесть игр за дубль. Кажется, 24-летнему защитнику пора уходить в аренду. В его возрасте необходимо чаще играть на высоком уровне. При немце Гапонов надёжно смотрелся в обороне.
Второй сезон подряд Круговому не удаётся закрепиться в старте «Зенита». 23-летний латераль проигрывает конкуренцию Дугласу Сантосу и проводит в среднем 24 минуты за матч. В ноябре защитник получил вызов в национальную команду, но на поле так и не вышел — остался в запасе во встрече с Хорватией. Если Данил рассчитывает на попадание в состав сборной России в 2022 году, то ему необходимо уходить в аренду за игровой практикой.
Хендрикс — пожалуй, главный кандидат на то, чтобы покинуть «Спартак» этой зимой. После приобретения Шамара Николсона красно-белым нужно будет избавиться как минимум от одного легионера. Йоррит имеет меньше всего игрового времени среди иностранцев (в среднем 35 минут за матч) и не отметился ни одним результативным действием в 2021 году. По информации турецкого издания Ajansspor, полузащитник может перейти в «Антальяспор», за который выступает Фёдор Кудряшов. На подписании Хендрикса настаивает спортивный директор турецкого клуба, известный в прошлом футболист Нури Шахин.
В августе полузащитник хотел уйти из «Краснодара» и отказался тренироваться из-за конфликта с Владимиром Ильиным. Вильена пропустил четыре матча и вернулся в состав через месяц. Его будущее остаётся туманным: в апреле у голландца сорвалась сделка с «Ренном», а сейчас он может перейти в «Галатасарай». По данным Haber Sari Kirmizi, полузащитник хотел бы выступать в чемпионате Турции. В сезоне-2021/2022 Вильена сыграл 15 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
В июне истекает контракт Оздоева с «Зенитом». Сине-бело-голубые не стали предлагать полузащитнику новое соглашение летом и, вероятно, не предложат и сейчас. Оздоев принял участие в шести матчах этого сезона, так как на старте сезона получил растяжение боковой связки колена. Стоит отметить, что ещё в концовке прошлого чемпионата игровое время Оздоева начало падать: в семи последних турах сезона-2020/2021 он всего дважды выходил на поле с первых минут.
Кварацхелия не стал меньше играть в этом сезоне, однако забил всего один гол в 15 матчах РПЛ. Сам полузащитник убеждён, что никаких проблем на футбольном поле у него нет. «Не считаю, что регрессирую в Российской Премьер-Лиге. Играя в этом чемпионате, я прибавил. Набрался опыта, стал подготовленным в физическом плане. Разумеется, у каждого есть мнение, но я не вижу в этом проблемы», — заявил футболист. Согласно последней информации, интерес к грузину проявляет «Вест Хэм». Английский клуб рассчитывает заключить сделку этой зимой. «Рубин» может получить € 15 млн, сообщает Football Insider.
Дзюба, оформивший 10+8 по системе «гол+пас» в 17 матчах РПЛ, близок к уходу из «Зенита». По информации «Чемпионата», Сергей Семак не хочет, чтобы форвард продлил свой контракт, который истекает летом 2022 года. Согласно данным разных источников, Дзюба может продолжить карьеру в «Рубине». Если это произойдёт, то нападающий будет играть под руководством Леонида Слуцкого, с которым работал в сборной России в 2015—2016 годах. Стоит отметить, что Дзюба и главный тренер «Рубина» крепко дружат за пределами футбольного поля. «Зенит» уже взял Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» на позицию Артёма.
Два года назад Галицкий провернул удачную сделку, продав Игнатьева «Рубину» за € 7 млн. Нападающий, ярко дебютировавший в большом футболе, так и не заиграл в Казани: 40 матчей, три гола и три голевые передачи. Если в прошлом сезоне Игнатьев играл в среднем 40 минут за матч, то сейчас выходит на поле менее чем на полчаса. Ивану нужно срочно уходить за игровой практикой. У него такое желание есть.
Павел Прохоров