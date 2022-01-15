«Ювентус» нацелился на Азмуна из «Зенита»

Итальянская сторона готовит предложение по форварду. «Зенит» запросил за футболиста пять миллионов евро.

В декабре сообщалось, что интерес к иранцу проявляет клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл». Также претендентом на Азмуна СМИ называли французский «Лион».

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Трансферная стоимость иранца оценивается в 25 миллионов евро.

Азмун — один из лучших легионеров в истории РПЛ. Иранец является лидером (наравне с бразильцем Вагнером Лавом) по количеству голов в чемпионате России (79 голов).