Тренер «Кайрата» получил работу в «Локомотиве»
Московский «Локомотив» назначил австрийского специалиста Сашу Марта на должность тренера вратарей, сообщает пресс-служба клуба.
Кайрат
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Московский «Локомотив» назначил австрийского специалиста Сашу Марта на должность тренера вратарей, сообщает пресс-служба клуба.
Март будет отвечать за подготовку голкиперов основной команды. Занимавший ранее этот пост Заур Хапов перешел в селекционный отдел, где будет помогать Кристиану Меккелю в просмотре вратарей для клуба.
Ранее Саша Март работал тренером вратарей в алматинском «Кайрате». Также в его карьере были австрийские «Брюк», «Рапид», «Аустрия», «Адмира», «Ред Булл Зальцбург» и голландский «Гронинген».
«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в чемпионате России.