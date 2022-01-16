Тренер «Кайрата» получил работу в «Локомотиве»

Март будет отвечать за подготовку голкиперов основной команды. Занимавший ранее этот пост Заур Хапов перешел в селекционный отдел, где будет помогать Кристиану Меккелю в просмотре вратарей для клуба.

Ранее Саша Март работал тренером вратарей в алматинском «Кайрате». Также в его карьере были австрийские «Брюк», «Рапид», «Аустрия», «Адмира», «Ред Булл Зальцбург» и голландский «Гронинген».