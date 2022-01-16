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18:50 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Кайрата» получил работу в «Локомотиве»

Московский «Локомотив» назначил австрийского специалиста Сашу Марта на должность тренера вратарей, сообщает пресс-служба клуба.

Кайрат
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Март будет отвечать за подготовку голкиперов основной команды. Занимавший ранее этот пост Заур Хапов перешел в селекционный отдел, где будет помогать Кристиану Меккелю в просмотре вратарей для клуба.

Ранее Саша Март работал тренером вратарей в алматинском «Кайрате». Также в его карьере были австрийские «Брюк», «Рапид», «Аустрия», «Адмира», «Ред Булл Зальцбург» и голландский «Гронинген».

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в чемпионате России.

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