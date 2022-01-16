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19:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смородская резко отреагировала на слова Терюшкова о запрете легионеров в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на предложение депутата Терюшкова запретить легионеров в РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Это бред сивой кобылы. Вряд ли такое вообще возможно в России. Футбол — интернациональная игра. Абсолютно в любой команде есть футболисты из других стран. Не думаю, что можно отменить легионеров. Но депутаты любят сгущать. Вариант с 13 легионерами и бонусами тем, кто доверяет молодым россиянам тоже невозможен. Это ничего не даст. Нужно создавать свободную конкуренцию. А это отмена лимита. Именно в полностью свободной конкуренции выросло наше звездное поколение: Торбинский, Аршавин, Павлюченко», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал «давать дорогу российским молодым футболистам» и выступил за полный запрет на легионеров в РПЛ.

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