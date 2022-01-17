«Уфа» объявила о подписании контракта с бывшим вратарем БАТЭ

Об этом сообщает пресс-служба российского клуба на официальном сайте.

«Футбольный клуб “Уфа” заключил контракт на 2,5 года с белорусским голкипером Антоном Чичканом.

26-летний Чичкан — двукратный чемпион Беларуси в составе БАТЭ (2017, 2018), двукратный обладатель Кубка страны (2020, 2021), обладатель Суперкубка (2017), трехкратный серебряный призер чемпионата (2019, 2020, 2021). В 2020 году дебютировал в национальной сборной Белоруссии. В сумме за все годы (2017−21) за основную обойму борисовчан голкипер провел 76 официальных матчей (44 победных), пропустил 77 голов, 26 раз сохранял ворота «сухими».