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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» объявила о подписании контракта с бывшим вратарем БАТЭ

Белорусский вратарь Антон Чичкан подписал контракт с «Уфой» на 2,5 года.

Уфа
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Источник: ФК "Уфа"

Об этом сообщает пресс-служба российского клуба на официальном сайте.

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«Футбольный клуб “Уфа” заключил контракт на 2,5 года с белорусским голкипером Антоном Чичканом.

26-летний Чичкан — двукратный чемпион Беларуси в составе БАТЭ (2017, 2018), двукратный обладатель Кубка страны (2020, 2021), обладатель Суперкубка (2017), трехкратный серебряный призер чемпионата (2019, 2020, 2021). В 2020 году дебютировал в национальной сборной Белоруссии. В сумме за все годы (2017−21) за основную обойму борисовчан голкипер провел 76 официальных матчей (44 победных), пропустил 77 голов, 26 раз сохранял ворота «сухими».

Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Антона с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!", — сказано в заявлении.

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