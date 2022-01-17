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13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» определился с соперниками на зимнем сборе в ОАЭ

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Спартак"
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Подготовка команды к возобновлению сезона в Дубае будет проведена в два этапа — с 17-го по 29 января и с 1-го по 12 февраля.

28 января «Спартак» проведёт товарищеский матч со словацким «Слованом». 2 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с латвийской «Ригой», а через 3 дня встретятся с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится контрольный матч «Спартака» с «Уралом». Все встречи начнутся в 17:00 мск.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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