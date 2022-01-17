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13:21 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» заплатит футболисту 300 миллионов за досрочное расторжение контракта

Голландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может получить компенсацию при уходе из клуба до окончания контракта. Об этом сообщает Metaratings.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

За досрочное расторжение договора футболист может получить 3,5 миллиона евро (порядка 300 миллионов рублей). Сумма компенсации может быть снижена при переговорах.

После подписания ямайского игрока Шамара Николсона в «Спартаке» стало девять легионеров, при этом в Российской Премьер-лиге (РПЛ) можно заявлять только восемь иностранцев. Согласно контракту, Хендрикса не могут перевести во вторую команду клуба, а он сам не хочет покидать красно-белых.

Голландец перешел в «Спартак» в январе 2021 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Всего Хендрикс провел за московский клуб 22 матча и не отметился результативными действиями.

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