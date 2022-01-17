ЦСКА объявил о переходе Медины

Ранее сообщалось, что Медина перейдёт в московский ЦСКА и будет получать в новом клубе € 1,77 млн в год. Также отмечается, что контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан на три с половиной года. Изначально московский клуб предложил 24-летнему полузащитнику зарплату в € 650 тыс. в год, что не устроило игрока.