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15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Олег Шатов начал тренироваться в составе «Урала»

Полузащитник Олег Шатов прилетел в ОАЭ и начал работу вместе с «Уралом», который проводит зимний тренировочный сбор.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Урал"
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Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга в «Твиттере».

Напомним, ранее Шатов принял решение приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Урал» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре РПЛ после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Шатов отправится с командой на сбор.

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