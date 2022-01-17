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16:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Если Хендрикс уважает «Спартак» и свою карьеру, он должен уйти

«СЭ» называет лишнего легионера в составе Ваноли.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

С приходом в «Спартак» ямайского нападающего Шамара Николсона клуб столкнулся с проблемой перебора легионеров: прямо сейчас у красно-белых девять иностранцев. И эту ситуацию не так просто решить.

Не нужно обладать углубленными знаниями футбола, чтобы признать: первым кандидатом на выход является Йоррит Хендрикс, от которого клуб не может избавиться второе трансферное окно подряд.

Это косвенно подтвердил Лука Каттани, который в пятницу дал первую пресс-конференцию в роли главы спортивного департамента «Спартака».

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— Мы уже определились с легионером, который покинет клуб. И вчера вечером были близки к тому, чтобы решить эту ситуацию. Я чувствую уверенность на этот счет, меня поддерживает клуб. Честно говоря, не ожидал такой степени поддержки. Но одна из проблем — ограниченный тайминг.

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Хендрикса привел бывший спортивный директор Дмитрий Попов. Как говорил он сам, это был «трансфер под нового тренера» [после Тедеско]. То есть под Руя Виторию. Прошел год — и ни Витории, ни тем более Попова в «Спартаке» нет. А Хендрикс, не приносящий команде никакой пользы, по-прежнему в заявке. Полузащитник редко появляется на поле и вчистую проигрывает конкуренцию молодым игрокам. Приобретение Даниила Пруцева из «Крыльев» вовсе ставит крест на перспективах Хендрикса в команде.

Спокойно покинуть Россию Хендриксу мешает неоправданно высокая зарплата, которую игроку щедро насыпал бывший менеджмент клуба. В Европе никто даже близко не собирается платить игроку такого класса 1,7 миллиона евро в год.

Когда Хендрикс и его агент подписывали контракт со «Спартаком», то признавались, что наконец-то дождались своего часа — больше 300 тысяч евро в европейских чемпионатах им никто не давал. Клуб пытался продать Йоррита еще летом, но игрок, его жена и агент отвергали те немногочисленные варианты, которые возникали.

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Судя по всему, Хендрикс и его представитель рассчитывают на разрыв контракта в одностороннем порядке и выплату компенсации. О футболе и дальнейшей карьере не думает ни сам футболист, ни его агент.

По информации «СЭ», на прошлой неделе «Спартак» был близок к тому, чтобы продать полузащитника в МЛС за 800 тысяч евро, но в последний момент жена игрока отказалась покидать Москву и переезжать в США.

Если Хендрикс уважает «Спартак» и свою карьеру — нужно соглашаться на трансфер. «Спартак» уже помог голландцу заработать столько, сколько бы он не получил за всю свою карьеру.

Автор: Максим Алланазаров

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