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13:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Тюкавин: У меня были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне ехать туда неготовым?

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что считает себя неготовым для переезда в европейские топ-чемпионаты.

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Источник: РИА "Новости"
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«Хочу ли в топ-чемпионат? Слушайте, для начала мне надо закрепиться в “Динамо”, стать полноценным игроком основного состава и приносить пользу тут, уже потом можно думать о каких-то чемпионатах и смотреть куда-то выше.

Моему агенту постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но ещё раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?

Сам статус клуба мне не так важен. Все упирается в готовность: если буду объективно понимать, что созрел, что это необходимо для моего развития, то почему нет?

Если тебя зовёт топ-клуб АПЛ, глупо не рассматривать такой вариант. Но сейчас я в “Динамо”, какой смысл обсуждать то, что может когда-то произойти или не произойти? Мне, повторюсь, неважно, какие клубы интересуются, у меня сегодня две мысли — заиграть в РПЛ на постоянной основе и завоевать титул с “Динамо”, — приводит слова Тюкавина matchtv.ru.

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