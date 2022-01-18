Тюкавин: У меня были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне ехать туда неготовым?

«Хочу ли в топ-чемпионат? Слушайте, для начала мне надо закрепиться в “Динамо”, стать полноценным игроком основного состава и приносить пользу тут, уже потом можно думать о каких-то чемпионатах и смотреть куда-то выше.



Моему агенту постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но ещё раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?



Сам статус клуба мне не так важен. Все упирается в готовность: если буду объективно понимать, что созрел, что это необходимо для моего развития, то почему нет?



Если тебя зовёт топ-клуб АПЛ, глупо не рассматривать такой вариант. Но сейчас я в “Динамо”, какой смысл обсуждать то, что может когда-то произойти или не произойти? Мне, повторюсь, неважно, какие клубы интересуются, у меня сегодня две мысли — заиграть в РПЛ на постоянной основе и завоевать титул с “Динамо”, — приводит слова Тюкавина matchtv.ru.