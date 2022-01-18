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14:04 (мск), источник: Sport24

Президент «Урала» рассказал о «пожизненном» контракте Олега Шатова

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с полузащитником Олегом Шатовым. Футболист ранее расторг контракт с «Рубином» и сейчас находится в расположении екатеринбургской команды.

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Источник: ФК "Урал"
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«Олег сегодня проводит уже вторую тренировку. Пообщался с ним. Видно, что соскучился по футболу. Он в полном порядке — физическая форма хорошая, ни грамма лишнего веса. Посмотрим, как пойдет дальше. Все зависит от него.

Ключевое слово за самим Олегом. Он сам решит, когда будет готов. Давайте дадим ему немного времени потренироваться, посмотреть, как себя чувствует, как травмы и болячки себя поведут. Всегда говорил, что двери в “Урал” для него открыты. Он сам решит, останется у нас или будет искать что-то другое.

У него “пожизненный” с нами контракт. Когда он еще мальчиком и уходил от нас, то говорил, что заканчивать будет в “Урале”. Вот и думайте сами. И мы будем думать, как бы лучше все сделать», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 31-летний Шатов принял участие в 4 матчах, проведя на поле в общей сложности 231 минуту.

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