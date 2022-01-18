Президент «Урала» рассказал о «пожизненном» контракте Олега Шатова

«Олег сегодня проводит уже вторую тренировку. Пообщался с ним. Видно, что соскучился по футболу. Он в полном порядке — физическая форма хорошая, ни грамма лишнего веса. Посмотрим, как пойдет дальше. Все зависит от него.



Ключевое слово за самим Олегом. Он сам решит, когда будет готов. Давайте дадим ему немного времени потренироваться, посмотреть, как себя чувствует, как травмы и болячки себя поведут. Всегда говорил, что двери в “Урал” для него открыты. Он сам решит, останется у нас или будет искать что-то другое.



У него “пожизненный” с нами контракт. Когда он еще мальчиком и уходил от нас, то говорил, что заканчивать будет в “Урале”. Вот и думайте сами. И мы будем думать, как бы лучше все сделать», — цитирует Иванова «Матч ТВ».