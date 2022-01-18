Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
23:30
Кадис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
17.01
Милан
Специя
12
Футбол. Зарубежный
17.01
Болонья
Наполи
02
Футбол. Зарубежный
17.01
Фиорентина
Дженоа
60
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«У меня даже одежды красного цвета нет». Тюкавин — об отношении к «Спартаку»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что был бы готов подписать с бело-голубыми пожизненный контракт, а также рассказал о своём отношении к «Спартаку».

Динамо
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Почему Смолов вернулся в «Динамо». Все о главном трансфере зимы РПЛ

— Потенциальный переход в другой российский клуб? Если бы я куда-то хотел, то не подписывал бы с «Динамо» контракт, который заключил недавно. Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» — мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нём играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.

Спросили бы про «Спартак» — это была бы провокация (улыбается). Я читал, Саше Кокорину в моём возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.

Моё отношение к «Спартаку»? Ещё в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» — главный раздражитель, исторический соперник". А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом — ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого, — приводит слова Тюкавина matchtv.ru.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь