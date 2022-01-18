«У меня даже одежды красного цвета нет». Тюкавин — об отношении к «Спартаку»

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— Потенциальный переход в другой российский клуб? Если бы я куда-то хотел, то не подписывал бы с «Динамо» контракт, который заключил недавно. Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» — мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нём играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.

Спросили бы про «Спартак» — это была бы провокация (улыбается). Я читал, Саше Кокорину в моём возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.