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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер «Рубина» перешел в шотландский клуб «Ливингстон»

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов продолжит карьеру в Шотландии.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Вратарь «Рубина» Коновалов близок к переходу в шотландский клуб

27-летний голкипер стал игроком «Ливингстона», информирует официальный сайт шотландского клуба.

Отмечается, что Коновалов присоединится к команде только при условии получения международного разрешения и разрешения на работу. Стороны подписали контракт на полтора года.

В составе «Рубина» Коновалов выступал с 2018 года. За это время 27-летний воспитанник «Спартака» сыграл в 20 матчах и пропустил 19 мячей. Ранее он уходил в аренду в «Урал».

В сентябре прошлого года появилась информация, что Коновалов летом мог перейти в один из клубов чемпионата Греции, но в итоге сделка не состоялась — у Ивана не оказалось греческой рабочей визы, а была только испанская.

«Ливингстон» занимает восьмое место (из 12) в турнирной таблице чемпионата Шотландии. В этом сезоне команда набрала 20 очков в 20 матчах: пять побед, пять ничьих и 10 поражений.

Ранее «Чемпионат» первым сообщал о высокой вероятности перехода Коновалова в «Ливингстон».

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