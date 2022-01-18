В ОАЭ — вооруженный конфликт, есть погибшие. Как это повлияло на сборы «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Урала»
«СЭ» связался с российскими клубами.
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«СЭ» связался с российскими клубами.
Вчера вечером в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби произошла серия взрывов. В ходе атак погибли три человека, а ответственность за нападения взяли йеменские повстанцы-хуситы.
ОАЭ — популярное направление для российских клубов во время зимних сборов. «СЭ» узнал, как теракт повлиял на подготовку наших команд.
Четыре российские команды проводят сборы в Эмиратах: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» готовятся в Дубае в 140 километрах от столицы, а «Урал» — в Шардже, в 160 километрах от Абу-Даби.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что красно-белые продолжают тренировки в обычном режиме: «На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с посольством РФ», — сказал он «СЭ».
В «Зените» также сообщили, что в месте проживания и проведения тренировок команды все тихо — процессу подготовки к рестарту сезона ничего не мешает. Питерцы тренируются в NAS Sports Complex недалеко от центра Дубая.
«У команды все хорошо, она работает по графику под руководством нового тренерского штаба», — сообщил источник «СЭ» в «Краснодаре». В «Урале» тоже отметили, что на месте сбора ситуация нормальная: «Команда базируется и тренируется в эмирате Шарджа. Здесь все спокойно. Тренировки проходят по намеченному плану. Следим за новостями по ситуации в Абу-Даби из СМИ», — подчеркнули в пресс-службе «Урала».
О желании поменять место сбора из-за взрывов в столице ОАЭ наши клубы не сообщают.
Взрывы раздались в понедельник вечером. Один из них произошел в районе международного аэропорта Абу-Даби, другие — на территории, принадлежащей нефтяной компании ADNOC, где загорелись три топливохранилища.
По официальным данным, погибли трое рабочих (двое — граждане Индии и один — Пакистана). Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые атаковали Абу-Даби с помощью беспилотников.
Руководство арабской коалиции сообщило, что в ответ на атаки провело операцию против хуситов. Штурмовик F-15 уничтожил две пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для нанесения ударов по ОАЭ. Было перехвачено в общей сложности восемь начиненных бомбами беспилотных летательных аппаратов хуситов, которые были запущены в направлении Саудовской Аравии. То есть взрывов могло быть больше.
Это не первый случай с вооруженными атаками. В прошлом году хуситы также с помощью беспилотников атаковали цели на территории Саудовской Аравии. Они поразили нефтеперерабатывающие заводы в Джубайле и Джидде, а также привели к временной остановке работы аэропортов в Таифе, Джизане и Джидде. А министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заид Аль потребовал признать йеменских повстанцев-хуситов террористической организацией и отметил, что они уже атаковали гражданские здания на территории ОАЭ и захватывали судно.
Причина — в том, что в Йемене с 2014 года идет гражданская война между хуситами, захватившими столицу страны Сану и большую часть северных районов страны, и правительственными войсками. Последние получили поддержку от Саудовской Аравии и ОАЭ, которые значительно сократили войска в Йемене, но все равно оказывают поддержку силам, противостоящим хуситам. Вчера страна и подверглась очередной атаке.
Владислав Зимагулов