Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
23:30
Кадис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
17.01
Фиорентина
Дженоа
60
Футбол. Зарубежный
19.01
Клермон Фут
Страсбур
Футбол. Зарубежный
19.01
Лилль
Лорьян
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
20:08 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» отдал Сильянова в аренду «Ростову»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перешел в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Локомотив
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

«Александр Сильянов — молодой игрок, ему необходимо развиваться и прогрессировать, а обязательным условием для этого является наличие игровой практики. Именно с этой точки зрения было принято решение об аренде Александра в “Ростов”. Рассчитываем, что он выиграет конкуренцию у своих коллег по амплуа, станет игроком основы. Будем внимательно следить за его развитием», — заявил спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.

20-летний Сильянов в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах «Локомотива», проведя на поле в общей сложности 633 минуты.

 Порноактриса Беркова возмущена ответом Волочковой, которую она вызвала на бой: «Алкоголизм делает людей токсичными»
«Откровенный контент». Американка, которая лижет в прямом эфире, выпустила музыкальный клип. Это ее ответ хейтерам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь