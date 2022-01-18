«Локомотив» отдал Сильянова в аренду «Ростову»
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перешел в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба железнодорожников.
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перешел в «Ростов» на правах аренды до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба железнодорожников.
«Александр Сильянов — молодой игрок, ему необходимо развиваться и прогрессировать, а обязательным условием для этого является наличие игровой практики. Именно с этой точки зрения было принято решение об аренде Александра в “Ростов”. Рассчитываем, что он выиграет конкуренцию у своих коллег по амплуа, станет игроком основы. Будем внимательно следить за его развитием», — заявил спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.
20-летний Сильянов в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах «Локомотива», проведя на поле в общей сложности 633 минуты.