Оставлять ли Дзюбу и Азмуна? Продлевать ли Ракицкого? Разбираемся, что делать «Зениту» с заканчивающимися контрактами

«Зенит» начинал этот сезон, зная, что он может стать последним сразу для десяти футболистов. К зиме продлили контракты только с Дугласом Сантосом и Барриосом, а остальные восемь игроков могут вести переговоры с другими клубами и покинуть Петербург либо сейчас за компенсацию, либо бесплатно летом.

«СЭ» разбирается, кому нужно срочно предлагать остаться, а кого не жалко потерять.

Сердар Азмун

Слухи об уходе иранского нападающего появились летом. Но тогда «Зенит» не смог найти адекватную замену, и Сердар остался в Петербурге. Зимой трансферная эпопея продолжилась: Азмуна вели «Лион» и «Ньюкасл», ходили слухи про «Ювентус».

С футбольной точки зрения питерцам абсолютно нет смысла продавать иранца сейчас. За нового нападающего придется заплатить гораздо больше, чем клуб получит за Азмуна. Плюс новичку понадобится время на адаптацию. С учетом плотного графика весной это огромный риск. Поэтому, вероятно, Сердар пробудет в Петербурге минимум до июня. Другой вопрос — нужно ли предлагать Азмуну новый контракт?

Сколько проблем можно получить, удерживая иностранного форварда, показала история с Дриусси: клуб все же потерял игрока, так еще и заработав меньше, чем в случае продажи на пике. Судя по тому, что Сердар до сих пор откладывает вопрос пролонгации контракта, «Зениту» лучше не рисковать. Получить еще одного страйкера с огромной зарплатой и без мотивации — слишком опасно. Сам Азмун, кажется, созрел для Европы — значит, его пора отпускать.

Артем Дзюба

В этом сезоне Дзюба перестал быть железным игроком стартового состава и все чаще остается в запасе. Изменение стиля игры, возраст и потеря доверия со стороны тренера привели к тому, что вариант с переходом в «Рубин» выглядел вполне логично. Но статистика Дзюбы не позволяет избавиться от него как от неликвида — 14 результативных действий в 17 матчах РПЛ говорят сами за себя. Известно, что в контракте Артема прописано автоматическое продление, если он проведет более 70 процентов матчей.

Но «Зениту» полезно сохранить форварда и без нужного количества минут в сезоне. Дзюба — самый стабильный нападающий в России. В 33 года он лучший по системе «гол + пас» даже при урезанном игровом времени. С учетом непонятной ситуации по Азмуну и адаптации Сергеева (все-таки «Крылья Советов» и «Зенит» — команды разного уровня, и Ивану придется менять себя и свою игру) наличие Дзюбы в следующем сезоне точно не помешает. В этой истории важна позиция самого Артема — готов ли он идти на понижение зарплаты и не испортит ли атмосферу в роли запасного? Первое условие проверить мы пока не можем, хотя очевидно: больше, чем в Петербурге, он в любом случае нигде не получит, а за вторым отчасти понаблюдаем уже весной.

Михаил Кержаков

На протяжении всей карьеры в «Зените» Кержаков стабильно второй номер. Так было при Лодыгине, Луневе и при Крицюке до его травмы. Несмотря на это, Михаил не ошибался и безболезненно заменял основного вратаря. Его главный плюс — отсутствие серьезных спадов; тренерский штаб мог рассчитывать на Кержакова в любое время, в отличие от первых номеров команды, которые периодически попадали в психологические ямы. С продлением воспитанника не должно возникнуть каких-либо проблем, ведь если не дать Михаилу новый контракт, то помимо Крицюка останется только 18-летний Даниил Хотулев. А российского вратаря уровня Кержакова прямо сейчас взять непросто.

Станислав Крицюк

В одном из первых интервью в «Зените» Крицюк заявил: опция продления контракта, подписанном по схеме «1+1», будет активирована на 99 процентов. До травмы кипер качественно действовал в пределах штрафной и эффективно уменьшал расстояние между собой и соперником в ближнем бою, страхуя медленных центральных защитников. Крицюку всего 30, и, возможно, его пик придется как раз на следующие пару сезонов. Поэтому летом для «Зенита» будет очень важно сохранить вратаря.

Магомед Оздоев

Из-за травмы Оздоев пропустил первую часть сезона и окончательно потерял место в основе. Правда, и в оптимальном состоянии у игрока было бы мало шансов что-то доказать. Если при насыщенной полузащите (4−5−1) для Магомеда еще находилось место в составе, то при игре в два нападающих (4−4−2, 4−3−1−2) хавбек не выдерживал конкуренции ни с Венделом, ни с Барриосом. Оздоев уступает по уровню всем звездам-легионерам, поэтому и весной игровое время ему не гарантировано.

Инсайды о возможном уходе Магомеда не должны удивлять. Постоянная игровая практика увеличит шансы игрока быстрее набрать форму и вернуться в сборную России к ЧМ-2022 (если, конечно, мы туда попадем). Уход представляется самым реальным вариантом. Вопрос только, досидит ли Оздоев до конца контракта и уйдет свободным агентом или покинет «Зенит» зимой, но с компенсацией для клуба.

Алексей Сутормин

В «Оренбурге» Сутормин раскрылся в качестве универсала. Изначально он был привязан к правому флангу атаки, но иногда Владимир Федотов использовал его и в роли латераля. В «Зените» Сутормин испытал жесточайшую конкуренцию среди вингеров, из-за чего поначалу почти не играл. Травмы Караваева вынудили Семака выпускать Сутормина на непрофильной позиции. В итоге коуч остался доволен Алексеем при игре в три центрбека и стал задействовать его в роли правого защитника и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Благодаря этому Сутормин даже вызывался в сборную и выходил с первых минут против Словакии, Словении и Кипра. По слухам, Семак попросил руководство продлить контракт с латералем. С учетом дефицита россиян на этой позиции просьбу коуча должны одобрить.

Ярослав Ракицкий

Ракицкий — лидер обороны «Зенита». Да, к 32 годам он потерял в резкости, но в РПЛ украинец по-прежнему один из лучших центральных защитников. Его потеря ударит по надежности защитной линии, в центре которой останутся лишь Ловрен и Чистяков — потребуется мощный трансфер.

Плюс Ярослав отвечает за стандарты, подачи с флангов и диагонали с помощью фирменных длинных передач. В последнее время Семак пытается перейти на игру низом, и плеймейкерские функции Ракицкого ему очень помогают.

В декабре агент украинца Максим Дудченко заявил: «Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет — это “Зенит”. Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение». На днях появился инсайд о том, что руководство питерского клуба подготовит новое соглашение и проведет переговоры до лета, но сейчас не намерено беседовать с Ракицким на эту тему. Если слова агента не были блефом, то нерасторопность боссов «Зенита» может лишить клуб весьма ценного игрока.

Александр Ерохин

В «Зените» Ерохин регулярно выдает результативные серии в кризисные для клуба моменты. В семи стартовых матчах сезона, когда команда тяжело набирала темп, Александр оформил шесть результативных действий, а также забил в Суперкубке.

В августе хавбек так рассуждал о своем будущем: «Есть этот сезон и опция “+1”, но я говорил: сейчас самое важное для меня — находиться в процессе, играть и помогать команде. В дальнейшем будет уже видно. Был бы счастлив, если бы этот сезон для меня в “Зените” не стал последним». В «Зените» трансферная политика выстроена таким образом, что долгосрочные контракты возрастным игрокам не дают. Полузащитнику уже 32 года, и оптимально для обеих сторон было бы продлить соглашение еще на один сезон.