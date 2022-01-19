Оставлять ли Дзюбу и Азмуна? Продлевать ли Ракицкого? Разбираемся, что делать «Зениту» с заканчивающимися контрактами
Под вопросом будущее восьми важных игроков.
Под вопросом будущее восьми важных игроков.
«Зенит» начинал этот сезон, зная, что он может стать последним сразу для десяти футболистов. К зиме продлили контракты только с Дугласом Сантосом и Барриосом, а остальные восемь игроков могут вести переговоры с другими клубами и покинуть Петербург либо сейчас за компенсацию, либо бесплатно летом.
«СЭ» разбирается, кому нужно срочно предлагать остаться, а кого не жалко потерять.
Слухи об уходе иранского нападающего появились летом. Но тогда «Зенит» не смог найти адекватную замену, и Сердар остался в Петербурге. Зимой трансферная эпопея продолжилась: Азмуна вели «Лион» и «Ньюкасл», ходили слухи про «Ювентус».
С футбольной точки зрения питерцам абсолютно нет смысла продавать иранца сейчас. За нового нападающего придется заплатить гораздо больше, чем клуб получит за Азмуна. Плюс новичку понадобится время на адаптацию. С учетом плотного графика весной это огромный риск. Поэтому, вероятно, Сердар пробудет в Петербурге минимум до июня. Другой вопрос — нужно ли предлагать Азмуну новый контракт?
Сколько проблем можно получить, удерживая иностранного форварда, показала история с Дриусси: клуб все же потерял игрока, так еще и заработав меньше, чем в случае продажи на пике. Судя по тому, что Сердар до сих пор откладывает вопрос пролонгации контракта, «Зениту» лучше не рисковать. Получить еще одного страйкера с огромной зарплатой и без мотивации — слишком опасно. Сам Азмун, кажется, созрел для Европы — значит, его пора отпускать.
В этом сезоне Дзюба перестал быть железным игроком стартового состава и все чаще остается в запасе. Изменение стиля игры, возраст и потеря доверия со стороны тренера привели к тому, что вариант с переходом в «Рубин» выглядел вполне логично. Но статистика Дзюбы не позволяет избавиться от него как от неликвида — 14 результативных действий в 17 матчах РПЛ говорят сами за себя. Известно, что в контракте Артема прописано автоматическое продление, если он проведет более 70 процентов матчей.
Но «Зениту» полезно сохранить форварда и без нужного количества минут в сезоне. Дзюба — самый стабильный нападающий в России. В 33 года он лучший по системе «гол + пас» даже при урезанном игровом времени. С учетом непонятной ситуации по Азмуну и адаптации Сергеева (все-таки «Крылья Советов» и «Зенит» — команды разного уровня, и Ивану придется менять себя и свою игру) наличие Дзюбы в следующем сезоне точно не помешает. В этой истории важна позиция самого Артема — готов ли он идти на понижение зарплаты и не испортит ли атмосферу в роли запасного? Первое условие проверить мы пока не можем, хотя очевидно: больше, чем в Петербурге, он в любом случае нигде не получит, а за вторым отчасти понаблюдаем уже весной.
На протяжении всей карьеры в «Зените» Кержаков стабильно второй номер. Так было при Лодыгине, Луневе и при Крицюке до его травмы. Несмотря на это, Михаил не ошибался и безболезненно заменял основного вратаря. Его главный плюс — отсутствие серьезных спадов; тренерский штаб мог рассчитывать на Кержакова в любое время, в отличие от первых номеров команды, которые периодически попадали в психологические ямы. С продлением воспитанника не должно возникнуть каких-либо проблем, ведь если не дать Михаилу новый контракт, то помимо Крицюка останется только 18-летний Даниил Хотулев. А российского вратаря уровня Кержакова прямо сейчас взять непросто.
В одном из первых интервью в «Зените» Крицюк заявил: опция продления контракта, подписанном по схеме «1+1», будет активирована на 99 процентов. До травмы кипер качественно действовал в пределах штрафной и эффективно уменьшал расстояние между собой и соперником в ближнем бою, страхуя медленных центральных защитников. Крицюку всего 30, и, возможно, его пик придется как раз на следующие пару сезонов. Поэтому летом для «Зенита» будет очень важно сохранить вратаря.
Из-за травмы Оздоев пропустил первую часть сезона и окончательно потерял место в основе. Правда, и в оптимальном состоянии у игрока было бы мало шансов что-то доказать. Если при насыщенной полузащите (4−5−1) для Магомеда еще находилось место в составе, то при игре в два нападающих (4−4−2, 4−3−1−2) хавбек не выдерживал конкуренции ни с Венделом, ни с Барриосом. Оздоев уступает по уровню всем звездам-легионерам, поэтому и весной игровое время ему не гарантировано.
Инсайды о возможном уходе Магомеда не должны удивлять. Постоянная игровая практика увеличит шансы игрока быстрее набрать форму и вернуться в сборную России к ЧМ-2022 (если, конечно, мы туда попадем). Уход представляется самым реальным вариантом. Вопрос только, досидит ли Оздоев до конца контракта и уйдет свободным агентом или покинет «Зенит» зимой, но с компенсацией для клуба.
В «Оренбурге» Сутормин раскрылся в качестве универсала. Изначально он был привязан к правому флангу атаки, но иногда Владимир Федотов использовал его и в роли латераля. В «Зените» Сутормин испытал жесточайшую конкуренцию среди вингеров, из-за чего поначалу почти не играл. Травмы Караваева вынудили Семака выпускать Сутормина на непрофильной позиции. В итоге коуч остался доволен Алексеем при игре в три центрбека и стал задействовать его в роли правого защитника и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Благодаря этому Сутормин даже вызывался в сборную и выходил с первых минут против Словакии, Словении и Кипра. По слухам, Семак попросил руководство продлить контракт с латералем. С учетом дефицита россиян на этой позиции просьбу коуча должны одобрить.
Ракицкий — лидер обороны «Зенита». Да, к 32 годам он потерял в резкости, но в РПЛ украинец по-прежнему один из лучших центральных защитников. Его потеря ударит по надежности защитной линии, в центре которой останутся лишь Ловрен и Чистяков — потребуется мощный трансфер.
Плюс Ярослав отвечает за стандарты, подачи с флангов и диагонали с помощью фирменных длинных передач. В последнее время Семак пытается перейти на игру низом, и плеймейкерские функции Ракицкого ему очень помогают.
В декабре агент украинца Максим Дудченко заявил: «Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет — это “Зенит”. Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение». На днях появился инсайд о том, что руководство питерского клуба подготовит новое соглашение и проведет переговоры до лета, но сейчас не намерено беседовать с Ракицким на эту тему. Если слова агента не были блефом, то нерасторопность боссов «Зенита» может лишить клуб весьма ценного игрока.
В «Зените» Ерохин регулярно выдает результативные серии в кризисные для клуба моменты. В семи стартовых матчах сезона, когда команда тяжело набирала темп, Александр оформил шесть результативных действий, а также забил в Суперкубке.
В августе хавбек так рассуждал о своем будущем: «Есть этот сезон и опция “+1”, но я говорил: сейчас самое важное для меня — находиться в процессе, играть и помогать команде. В дальнейшем будет уже видно. Был бы счастлив, если бы этот сезон для меня в “Зените” не стал последним». В «Зените» трансферная политика выстроена таким образом, что долгосрочные контракты возрастным игрокам не дают. Полузащитнику уже 32 года, и оптимально для обеих сторон было бы продлить соглашение еще на один сезон.
Матвей Морозов