Бомбардировка Абу-Даби, карантин и дисциплина Ваноли. Что окружает сбор «Спартака» в Дубае

Московский «Спартак» начал тренировочные сборы в Дубае на фоне обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с командой прибыл новый спортивный директор Лука Каттани. Также эти сборы дебютные для бывших игроков команды — Артема Реброва и Андрея Ещенко, которые завершили карьеры и заняли новые роли в «Спартаке».

Прямо сейчас самые громкие новости из ОАЭ — атака йеменских хуситов на аэропорт Абу-Даби и ответные шаги Эмиратов. Случилось все еще вчера, однако пока российские СМИ перевели новости, а большинство наших граждан их прочитали, прошли почти сутки. «Спартак» вчера прилетел, даже не услышав о случившемся в соседнем эмирате, а между тем аэропорт Аль-Мактум, куда прибыл чартер с командой, находится у самой границы с Абу-Даби.

Так что сегодня утром всем пресс-атташе российских команд, базирующихся в ОАЭ, пришлось успокаивать и журналистов, и болельщиков: все работают в штатном режиме, все в порядке.

Помимо «Спартака» в Эмираты на первый сбор отправились «Зенит», «Краснодар» и «Урал». Однако ближе всех к Абу-Даби — в пустыне неподалеку от искусственного архипелага Пальма Джебель-Али — живут именно красно-белые.

На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с посольством РФ Дмитрий Зеленов Руководитель пресс-службы «Спартака»

«Спартак» прибыл в ставший уже почти родным отель Jebel Ali Resort and Spa вечером в понедельник. Скажу честно, впервые увидел команду настолько сосредоточенной и серьезной. Был на сборах красно-белых при Аленичеве, Каррере, Кононове, Тедеско, но ни разу не видел, чтобы, выгрузившись из автобуса в отеле, никто из парней не улыбнулся. Даже всегда приветливый Артем Ребров, который первым приехал в отель на машине вместе с Лукой Каттани, был в своих мыслях. Новая должность для экс-вратаря команды — это и новая очень большая ответственность.

Каттани, насколько мне известно, старается как можно чаще привлекать Реброва, являющегося связующим звеном между командой и клубом, к своей работе. Что говорить, у итальянца даже на аватарке в WhatsApp стоит совместное фото с Артемом. Думаю, у Реброва, зная его серьезность и ответственный подход к работе, а также довольно большой жизненный опыт, может получиться хорошая менеджерская карьера — в «Спартаке» или каком-либо другом клубе. И начинает он ее под руководством грамотного специалиста.

Вообще было немного странно видеть Артема, выходящего вместе с Каттани из арендованного автомобиля в форме тренерского штаба. А потом и Андрея Ещенко, пусть приехавшего на автобусе вместе с командой, но облаченного также в кипу стаффа. Оба Деда, как они друг друга в шутку называют в последние годы, приняли непростые решения завершить карьеру. Однако пройти этот переходный период и принять новую жизнь им должен помочь «Спартак» — и как клуб, которому ни отдали годы карьеры, и как команда, с которой они столько лет делили раздевалку.

На сбор прибыли все новички команды. Их уже четверо — Илья Свинов, Леон Классен, Даниил Хлусевич и Шамар Николсон. А в самое ближайшее время, по моей информации, прилетит и пятый новобранец Данил Пруцев — из «Крыльев Советов». В клубе видят в 21-летнем полузащитнике большой потенциал, хотя подписание Пруцева с перспективой внедрения в основной состав и является риском. Все трансферы проводит новый спортивный директор клуба, который прибыл на сбор, чтобы постоянно быть в контакте с командой и не отрываться от работы.

С Каттани удалось немного пообщаться во время ожидания автобуса с командой. Итальянец не любит публичности, хотя на пресс-конференции и обещал общаться с журналистами, «в особенности после поражений». Но видимая часть его работы оставляет только положительные впечатления. А сколько из сделанного им ни журналисты, ни болельщики не видят… Хочется верить, что с приходом итальянца в клубе наконец-то появится четкая вертикаль в спортивном блоке (хотя, признаюсь, назначение Антара Яхья лично меня не впечатляет), которой не было долгие годы.

Дмитрий Зеленов перед началом сбора рассказал о планах команды на первые тренировки под руководством Паоло Ваноли, сроках приезда приболевшего Самюэля Жиго, причинах нахождения с командой Луки Каттани и многом другом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kUSWydDMPKo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новый главный тренер Паоло Ваноли оказался крайне щепетильным человеком. Во-первых, итальянец огромное внимание уделяет безопасности команды, что в наше коронавирусное время вполне оправдано. Единственным журналистом, накануне встречавшим «Спартак», был я. Итальянец тут же осведомился у врача команды Глеба Чернова, кто я такой и есть ли у меня отрицательный ПЦР-тест. В отличие от прошлых лет, когда даже не жалующий камеры Доменико Тедеско тренировки от журналистов закрывал избирательно, доступ на занятия «Спартака» сейчас тотально закрыт.

Какие-то открытые части тренировок журналисты увидеть смогут, но даты дней открытых дверей пока не назначены. В общем, Ваноли стремится максимально оградить команду от контактов с посторонними, в число которых входят и журналисты. В расчете на то, что это поможет игрокам сосредоточиться и лучше подготовиться к оставшимся матчам сезона. Сейчас в «Спартаке» строится новый коллектив, и сплоченность всех его членов для успеха просто необходима.