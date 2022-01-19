Андрей Талалаев: «От Роши уехала жена — не смогла жить в Грозном. Наш тренер-итальянец отмечает: чеченцы закрытые»

«Роши недавно женился, но жена через полтора месяца уехала: не смогла жить в Грозном. Одисе обратился к нам: “Жизнь теряется. Не могу быть один, а люди, с которыми мне комфортно, не готовы здесь жить. У меня никаких вопросов к команде и Грозному, но отпустите”. Дело не только в том, что это не столица — культура особая. У меня такого ощущения нет, но Серджо Джовани (общительный, как и все итальянцы) отмечает: чеченцы, как и многие мусульмане, довольно закрытые.



Наша задача — сломать стереотипы, привести доводы в пользу Грозного, убедить, что тут комфортно. “Ахмат” заботится об игроках. В Чечне сложно держать собаку в квартире — есть противоречия из-за веры, традиций. А клуб находит варианты», — подчеркнул Талалаев.