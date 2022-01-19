«Зенит» близок к приобретению лучшего бомбардира «Интернасьонала» Юри Алберто
Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто близок к переходу в «Зенит».
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Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто близок к переходу в «Зенит».
По данным RMC Sport, приобретение 20-летнего форварда может повлиять на решение петербуржцев отпустить Сердара Азмуна. На иранца претендуют «Лион» и «Ювентус», однако «Зенит» продаст его только в случае, если найдет замену.
Юри Алберто — бывший игрок юношеских и молодежной сборных Бразилии. В 31 матче завершившегося чемпионата Бразилии он стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала» с 12 голами.