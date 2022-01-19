ЦСКА объявил об аренде Языджи из «Лилля» с правом выкупа
Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи продолжит карьеру в ЦСКА. Московский клуб подтвердил переход 24-летнего хавбека на правах аренды до конца сезона.
ЦСКА
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Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи продолжит карьеру в ЦСКА. Московский клуб подтвердил переход 24-летнего хавбека на правах аренды до конца сезона.
Соглашение армейцев с французской командой предусматривает опцию выкупа футболиста. Турок успешно прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к ЦСКА на сборе в Кампоаморе.
В этом сезоне Языджи провел 22 матча в составе «Лилля» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.