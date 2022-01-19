Трансфер, который изменит ЦСКА. В Россию едет топ-футболист
Языджи способен значительно повысить уровень основного состава и стать звездой лиги. Но есть и подводные камни.
Языджи способен значительно повысить уровень основного состава и стать звездой лиги. Но есть и подводные камни.
Похоже, после зимы мы увидим совсем другой ЦСКА — есть надежды, что он станет более мощным, агрессивным в атаке и уверенным в себе. Во всяком случае сейчас чётко прослеживается желание клуба облегчить работу Алексею Березуцкому и кардинально повысить уровень основного состава.
Если подписание парагвайца Хесуса Медины из «Нью-Йорк Сити» кажется просто рабочим трансфером (не самый звёздный, но в теории полезный игрок на проблемную позицию правого фланга полузащиты), то аренда Юсуфа Языджи с опцией обязательного выкупа — более серьёзный и статусный шаг. Турок способен стать самым звёздным игроком в группе атаки, привнести в ЦСКА конкретику и умение решать матчи за счёт индивидуальных качеств.
В этом трансфере есть подводные камни — и вряд ли он выглядит 100-процентным на бумаге. Но если всё получится, то ЦСКА получит топ-фигуру, которая будет оказывать такое же влияние на игру, как праймовый Влашич.
Летом 2019-го «Лилль» выкупил Языджи у «Трабзонспора» аж за € 17,5 млн — это была одновременно и рекордная покупка для французов, и рекордная продажа для турок. Казалось, Юсуф стоит этих денег. Он уже долгое время был на виду, успел провести за «Трабзон» 100 матчей, набрать в них 22+21, попасть в сборную Турции и привлечь внимание топ-клубов со всей Европы. Английские СМИ писали об интересе со стороны «Арсенала» и даже «Ливерпуля».
По прошествии времени вроде бы можно сказать, что мощные финансовые вложения себя не оправдали. Языджи не превратился в безусловного лидера, в середине дебютного сезона порвал крестообразные связки, потом вернулся и внёс вклад в чемпионство, но сейчас превратился в запасного. В сезоне-2021/2022 турецкий футболист выходил на поле в 15 турах (10 раз — по ходу матча) и набрал очень скромные 498 минут. А в статистике у него значатся грустные 1+1.
Однако нынешний период может вводить в заблуждение. В прошлом сезоне чемпионата Франции Языджи наоборот был одним из самых эффективных игроков команды. Он стал лидером «Лилля» по NPxG + xA в пересчете на 90 минут (ожидаемые голы без учёта пенальти и ожидаемые передачи) с показателем 0,69. Также занял первое место по ключевым передачам (3,03), по ударам (3,70) и по xGChain (0,71). Последняя метрика оценивает вклад в игрока во все атаки, завершившиеся ударами.
Безусловно, здесь важен контекст: из 32 матчей Языджи лишь в 10 случаях выходил в стартовом составе, он набрал только 1185 минут в чемпионате. И его самые сильные в команде цифры — в том числе следствие «эффекта запасного». Но не только. Был мощнейший отрезок с октября по февраль, когда Юсуф показывал очень крутой и эффективный футбол.
В таблице от Wyscout снизу — немного другие данные. В ней берётся не только чемпионат Франции, но и другие клубные турниры — Кубок Франции и Лига Европы. В последней, кстати, были два хет-трика — в матчах с «Миланом» и «Спартой».
|Матчи (минуты)
|42 (1997)
|Голы + передачи
|14 + 6
|Удары/90 (в створ
|3,06 (48,5%)
|xG/90
|0,36
|Передачи под удар/90
|2,52
|хА/90
|0,33
|Передачи в штрафную/90 (точные)
|3,2 (54,9%)
|Единоборства/90 (выигранные)
|19,87 (37,4%)
|Обводки/90 (успешные)
|3,11 (50,7%)
|Рывки с мячом/90
|1,31
|Касания в штрафной
|3,2
|Нарушения соперника
|0,72
Много ударов и передач под удар, солидный xG+xA — Языджи был эффективен во всех турнирах. А вот для наглядности карта ударов Языджи. Как видим, он забивает с самых разных дистанций, в том числе издали.
Языджи — футболист, которого в теории можно использовать на самых разных позициях. В «Трабзонспоре» он чаще играл «десятку», но периодически выходил и на флангах атаки. В «Лилле» его задействовали как второго нападающего, правого полузащитника со смещениями, а иногда даже и как одного из двух опорников.
Сильные стороны Юсуфа:
Характеристики, которые развиты на среднем уровне:
Вряд ли это правый фланг, поскольку в этом случае турок будет дублировать Медину (инвертированный вингер со смещениями под левую). Ещё менее вероятно использование Языджи в роли опорника, здесь и так много футболистов, к тому же сам Юсуф имеет упомянутые ограничения в оборонительной фазе и скорости реакции на эпизоды.
Поэтому — либо «восьмёрка», либо «десятка»/оттянутый нападающий со свободой перемещений, как в «Лилле» в лучших отрезках. Важнейшая задача для Березуцкого — позволить Языджи как можно чаще оказываться развёрнутым к чужим воротам, атаковать как из глубины, так и в передней линии. Тогда его левая нога принесёт очень много очков.
Михаил Гончаров