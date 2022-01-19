Трансфер, который изменит ЦСКА. В Россию едет топ-футболист

Похоже, после зимы мы увидим совсем другой ЦСКА — есть надежды, что он станет более мощным, агрессивным в атаке и уверенным в себе. Во всяком случае сейчас чётко прослеживается желание клуба облегчить работу Алексею Березуцкому и кардинально повысить уровень основного состава.

Если подписание парагвайца Хесуса Медины из «Нью-Йорк Сити» кажется просто рабочим трансфером (не самый звёздный, но в теории полезный игрок на проблемную позицию правого фланга полузащиты), то аренда Юсуфа Языджи с опцией обязательного выкупа — более серьёзный и статусный шаг. Турок способен стать самым звёздным игроком в группе атаки, привнести в ЦСКА конкретику и умение решать матчи за счёт индивидуальных качеств.

В этом трансфере есть подводные камни — и вряд ли он выглядит 100-процентным на бумаге. Но если всё получится, то ЦСКА получит топ-фигуру, которая будет оказывать такое же влияние на игру, как праймовый Влашич.

Языджи — один из самых эффективных игроков «Лилля» в прошлом сезоне

Летом 2019-го «Лилль» выкупил Языджи у «Трабзонспора» аж за € 17,5 млн — это была одновременно и рекордная покупка для французов, и рекордная продажа для турок. Казалось, Юсуф стоит этих денег. Он уже долгое время был на виду, успел провести за «Трабзон» 100 матчей, набрать в них 22+21, попасть в сборную Турции и привлечь внимание топ-клубов со всей Европы. Английские СМИ писали об интересе со стороны «Арсенала» и даже «Ливерпуля».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COGyBVmHwMq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COGyBVmHwMq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COGyBVmHwMq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Yusuf Yazıcı (@yusufyazici)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По прошествии времени вроде бы можно сказать, что мощные финансовые вложения себя не оправдали. Языджи не превратился в безусловного лидера, в середине дебютного сезона порвал крестообразные связки, потом вернулся и внёс вклад в чемпионство, но сейчас превратился в запасного. В сезоне-2021/2022 турецкий футболист выходил на поле в 15 турах (10 раз — по ходу матча) и набрал очень скромные 498 минут. А в статистике у него значатся грустные 1+1.

Однако нынешний период может вводить в заблуждение. В прошлом сезоне чемпионата Франции Языджи наоборот был одним из самых эффективных игроков команды. Он стал лидером «Лилля» по NPxG + xA в пересчете на 90 минут (ожидаемые голы без учёта пенальти и ожидаемые передачи) с показателем 0,69. Также занял первое место по ключевым передачам (3,03), по ударам (3,70) и по xGChain (0,71). Последняя метрика оценивает вклад в игрока во все атаки, завершившиеся ударами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV0Ww-XMmQm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV0Ww-XMmQm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV0Ww-XMmQm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Yusuf Yazıcı (@yusufyazici)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Безусловно, здесь важен контекст: из 32 матчей Языджи лишь в 10 случаях выходил в стартовом составе, он набрал только 1185 минут в чемпионате. И его самые сильные в команде цифры — в том числе следствие «эффекта запасного». Но не только. Был мощнейший отрезок с октября по февраль, когда Юсуф показывал очень крутой и эффективный футбол.

В таблице от Wyscout снизу — немного другие данные. В ней берётся не только чемпионат Франции, но и другие клубные турниры — Кубок Франции и Лига Европы. В последней, кстати, были два хет-трика — в матчах с «Миланом» и «Спартой».

Статистика Wyscout: Юсуф Языджи в «Лилле», сезон-2020/21 Матчи (минуты) 42 (1997) Голы + передачи 14 + 6 Удары/90 (в створ 3,06 (48,5%) xG/90 0,36 Передачи под удар/90 2,52 хА/90 0,33 Передачи в штрафную/90 (точные) 3,2 (54,9%) Единоборства/90 (выигранные) 19,87 (37,4%) Обводки/90 (успешные) 3,11 (50,7%) Рывки с мячом/90 1,31 Касания в штрафной 3,2 Нарушения соперника 0,72

Много ударов и передач под удар, солидный xG+xA — Языджи был эффективен во всех турнирах. А вот для наглядности карта ударов Языджи. Как видим, он забивает с самых разных дистанций, в том числе издали.

Главные плюсы: очень крутая левая нога и разнообразные действия в атаке

Языджи — футболист, которого в теории можно использовать на самых разных позициях. В «Трабзонспоре» он чаще играл «десятку», но периодически выходил и на флангах атаки. В «Лилле» его задействовали как второго нападающего, правого полузащитника со смещениями, а иногда даже и как одного из двух опорников.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CViXvt4stJr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CViXvt4stJr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CViXvt4stJr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Yusuf Yazıcı (@yusufyazici)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сильные стороны Юсуфа:

Крутая левая нога. То, что бросается в глаза в первую очередь. Левой ногой Языджи способен выполнить обостряющее или завершающее действие любой сложности, будь то разворот на противоположный фланг длинной передачей без замаха, разрезающий пас, навес в штрафную из полуфланга или сочный дальний удар.

То, что бросается в глаза в первую очередь. Левой ногой Языджи способен выполнить обостряющее или завершающее действие любой сложности, будь то разворот на противоположный фланг длинной передачей без замаха, разрезающий пас, навес в штрафную из полуфланга или сочный дальний удар. Разноплановая поддержка атаки. Не так просто сказать, какая позиция оптимальна для Языджи. Но в «Лилле» он очень органично смотрелся одним из форвардов при 4−4−2, получал возможности как для атак из глубины, так и для рывков в переднюю линию. У Юсуфа очень активный поиск мяча между линиями, он любит двигаться по горизонтали и вертикали, просить передачи. Но и агрессивные вбегания в штрафную турок постоянно практикует. Если просмотреть все голы и опасные удары Языджи за прошлый сезон, можно убедиться в его разносторонности — там есть и открывания в переднюю линию, и рывки вторым темпом, и выстрелы с дистанции.

Не так просто сказать, какая позиция оптимальна для Языджи. Но в «Лилле» он очень органично смотрелся одним из форвардов при 4−4−2, получал возможности как для атак из глубины, так и для рывков в переднюю линию. У Юсуфа очень активный поиск мяча между линиями, он любит двигаться по горизонтали и вертикали, просить передачи. Но и агрессивные вбегания в штрафную турок постоянно практикует. Если просмотреть все голы и опасные удары Языджи за прошлый сезон, можно убедиться в его разносторонности — там есть и открывания в переднюю линию, и рывки вторым темпом, и выстрелы с дистанции. Стандартные положения. В этом компоненте ЦСКА тоже наверняка прибавит, Языджи отвечал за угловые и многие штрафные в «Лилле». В том числе поэтому у него, кстати, и много ключевых передач.

В этом компоненте ЦСКА тоже наверняка прибавит, Языджи отвечал за угловые и многие штрафные в «Лилле». В том числе поэтому у него, кстати, и много ключевых передач. Атлетизм. Габариты, сухое тело, развитая мускулатура, широкая спина, помогающая прикрывать мяч в первые секунды после приёма. Языджи не может похвастаться уникальным ведением силовых дуэлей, но и хлюпиком он никогда не был, борьбу корпус в корпус держит.

Габариты, сухое тело, развитая мускулатура, широкая спина, помогающая прикрывать мяч в первые секунды после приёма. Языджи не может похвастаться уникальным ведением силовых дуэлей, но и хлюпиком он никогда не был, борьбу корпус в корпус держит. Элегантность. Один из любимых приёмов — предложение под передачу в недодачу, последующий подыгрыш пяткой ближайшему партнёру или пропуск мяча (так называемый пас без касания), а далее — резкий рывок в штрафную под пас на ход. Языджи умеет играть эффектно и красиво, особенно когда чувствует в себе уверенность.

Но и минусы тоже есть. В некоторых компонентах Влашич сильнее

Характеристики, которые развиты на среднем уровне:

Структура тела не подразумевает резких разворотов и ловкости. Тот же Влашич более «взрывной», быстрее меняет направление движения, лучше заносит корпус при обводках. А Языджи имеет пусть и не критические, но всё же ограничения при приёме мяча между линиями: с одной стороны, неплохо прикрывает мяч корпусом, с другой — недостаточно быстро разворачивается. И поэтому допускает в таких эпизодах многовато потерь.

Языджи — не уникальный дриблёр. Да, у него есть техника, есть скоростно-силовая прокидка мяча вперёд. Но ни с точки зрения количества, ни с точки зрения качества он не дотягивает до Влашича, мяч на рывках он тоже таскает не очень часто. Оказываясь в изоляции на фланге без скорости, Юсуф так себе раскачивает соперника. Как правило, сильные защитники группируются и вытыкают мяч.

Скорость реакции на эпизоды недостаточно быстрая, поэтому есть проблемы в переходах. Интенсивность хуже, чем у Влашича.

Немного капризный нрав и проскакивающая нестабильность. Потерял мяч в атаке — разочарованно подпрыгнул, взмахнул руками, остановился. А не включился и не попытался доработать. Возможно, такие вещи можно скорректировать, но не всегда это бывает просто.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CT2IF7AsyWx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CT2IF7AsyWx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CT2IF7AsyWx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Yusuf Yazıcı (@yusufyazici)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из ключевых вопросов — на какой позиции ЦСКА рассматривает Языджи?

Вряд ли это правый фланг, поскольку в этом случае турок будет дублировать Медину (инвертированный вингер со смещениями под левую). Ещё менее вероятно использование Языджи в роли опорника, здесь и так много футболистов, к тому же сам Юсуф имеет упомянутые ограничения в оборонительной фазе и скорости реакции на эпизоды.

Поэтому — либо «восьмёрка», либо «десятка»/оттянутый нападающий со свободой перемещений, как в «Лилле» в лучших отрезках. Важнейшая задача для Березуцкого — позволить Языджи как можно чаще оказываться развёрнутым к чужим воротам, атаковать как из глубины, так и в передней линии. Тогда его левая нога принесёт очень много очков.