«Краснодар» проиграл в первом матче под руководством Фарке

«Краснодар» провёл товарищеский матч с «Легией» в рамках первого зимнего сбора. Эта встреча стала для российского клуба первой под руководством нового главного тренера Даниэля Фарке. Команда из Польши оказалась сильнее со счётом 2:1.



Уже на 12-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Вандерсон. На 54-й минуте португальский полузащитник «Легии» Жозуэ сравнял счёт, а на 82-й минуте победный гол забил защитник Матеуш Ветеска.



Напомним, 13 января «Краснодар» объявил о назначении немецкого специалиста Даниэля Фарке на пост главного тренера.



Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководил командой с 2017 года. Тренер дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.