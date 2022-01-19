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18:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА отстранил сотрудников, разместивших скандальный пост с презентации Языджи

«СЭ» обратился за разъяснениями к директору по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергею Аксенову после скандального поста с презентации новичка клуба Юсуфа Языджи.

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Источник: страница Катерины Кирильчевой в VK
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«Юсуф, это же Россия, у нас много Наташ». ЦСКА скандально анонсировал трансфер Языджи в социальных сетях

«СЭ» обратился за разъяснениями к директору по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергею Аксенову после скандального поста с презентации новичка клуба Юсуфа Языджи.

«Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и не приемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — сказал Аксенов «СЭ».

ЦСКА неоднозначно презентовал в социальных сетях новичка команды турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Эсэмэмщики московского выложили вымышленную переписку переговоров с Языджи. «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — гласило одно из сообщений.

Креатив ЦСКА не оценили болельщики и футбольная общественность. После шквала критики пост был удален из всех официальных соцсетей армейцев.

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева уже принесла извинения за этот ролик.

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