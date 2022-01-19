«Юсуф, это же Россия, у нас много Наташ». ЦСКА скандально анонсировал трансфер Языджи в социальных сетях

Перед объявлением трансфера клуб выложил в социальных сетях видеоролик с постановочной перепиской с турком в Instagram. Языджи якобы не отвечал на сообщения ЦСКА, готовых подписать контракт. Но когда клуб написал: «Юсуф, это же Россия, у нас много Наташ», футболист сразу ответил, что приедет через пять минут. Вскоре после публикации посты были удалены из всех аккаунтов.

Позднее глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев отметил в беседе с «Матч ТВ», что ЦСКА может понести ответственность за публикации.

«Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин, это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность (со стороны ЦСКА). Если поступит обращение, то комитет по этике разберет эту публикацию», — сказал функционер.

Главный редактор клубного телевидения ЦСКА Катерина Кирильчева принесла извинения в Telegram-канале клуба. Сотрудница взяла вину на себя и заявила, что изначальный сценарий презентационного ролика был другим, но у команды не было времени его реализовать: в нем предусматривалось личное присутствие турецкого игрока.