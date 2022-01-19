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18:16 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Юсуф, это же Россия, у нас много Наташ». ЦСКА скандально анонсировал трансфер Языджи в социальных сетях

19 января полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды.

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Источник: ФК ЦСКА

Перед объявлением трансфера клуб выложил в социальных сетях видеоролик с постановочной перепиской с турком в Instagram. Языджи якобы не отвечал на сообщения ЦСКА, готовых подписать контракт. Но когда клуб написал: «Юсуф, это же Россия, у нас много Наташ», футболист сразу ответил, что приедет через пять минут. Вскоре после публикации посты были удалены из всех аккаунтов.

Источник: Instagram ФК ЦСКА

Позднее глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев отметил в беседе с «Матч ТВ», что ЦСКА может понести ответственность за публикации.

«Очень глупый и оскорбительный ролик в адрес наших девушек и женщин, это даже шуткой нельзя назвать. Какая-то распущенность (со стороны ЦСКА). Если поступит обращение, то комитет по этике разберет эту публикацию», — сказал функционер.

Главный редактор клубного телевидения ЦСКА Катерина Кирильчева принесла извинения в Telegram-канале клуба. Сотрудница взяла вину на себя и заявила, что изначальный сценарий презентационного ролика был другим, но у команды не было времени его реализовать: в нем предусматривалось личное присутствие турецкого игрока.

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24-летний Языджи присоединился к ЦСКА до конца сезона. У «армейцев» есть опция выкупа контракта футболиста по истечении соглашения. В 2021 г. Юсуф стал чемпионом Франции (Лига 1) и обладателем Суперкубка страны в составе «Лилля».

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