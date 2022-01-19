Сергей Семак высказался об обиде Артема Дзюбы

«Я беседовал с Дзюбой по поводу его игрового времени. Всё можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера — это вызывает обиду. И это нормально. Артём ещё и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведён — это хорошо для нас. Он приносит команде пользу.



Моя задача как тренера объяснить свою позицию, в особенности опытным игрокам. Понимает или не понимает? Все игроки — индивидуалисты, хоть это и командный вид спорта. Пока объяснять получается, как будет дальше — посмотрим. Речь сейчас не только об Артёме, но и о других футболистах, которые не всегда выходят», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.