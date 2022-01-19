Форвард «Локомотива» Лисакович присоединится к «Рубину» 20 января

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Все детали трансфера согласованы.

Лисакович стал игроком «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне футболист в 21 матче во всех турнирах забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Лисаковича истекает в 2024 году.