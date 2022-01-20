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00:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Галицкий объяснил, почему «Краснодар» возглавил немец Фарке, а не российский тренер

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий объяснил назначение главным тренером команды немца Даниэля Фарке.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Во-первых, я бы хотел сказать о видео четырехлетней давности, сказал Галицкий в эфире телеканала “Матч Премьер”. — Люди меняют свое мнение, но я не отказываюсь от своих слов. Это больше касалось игроков.

Я обожаю Дмитрия Губерниева. Может, только из-за него смотрю биатлон. Но когда он говорит, что Тюкавин хочет лежать в теплой ванне и не хочет ехать на Запад — я не согласен. Продолжаю считать, что лучшие должны играть в России. Иностранные и российские футболисты должны играть у нас, чтобы сделать чемпионат лучше. Тюкавин эмоционально высказал свой патриотизм? Я бы гордился, если бы у меня был такой футболист, который сказал так же. Детство в майке “Спартака”? Если за всеми моралистами последить пару недель, то можно задать много вопросов. Давайте без фанатизма».

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Галицкий подчеркнул, что в России не было тренера, который смог бы поддержать стиль команды.

«Я убежден, что только на местных ребятах будет строиться “Краснодар”, — отметил президент. — Поэтому был дан шанс Мусаеву. Сейчас сложилась такая ситуация. Мы дали пару пощечин российскому тренерскому сообществу. Но сейчас внутри школы нет человека, который мог бы возглавить команду с именитыми футболистами. Мы не видели человека, который бы смог поддержать наш стиль. Над этим смеются, продолжайте это делать. Стиль — это важнее всего. Мы хотим играть в тот футбол, который нам нравится. Не всегда получается, но мы стараемся».

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Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года. Предыдущим клубом Фарке был «Норвич», тренер работал с английской командой с мая 2017 года по ноябрь 2021 года.

«Мы внимательно смотрели на российский тренерский состав, — сказал Галицкий. — Но не видели человека, подходящего по стилистике. На западном рынке тоже не просто. Именитого европейского тренера сложно пригласить в Москву, а в Краснодар еще тяжелее. Переговоры у нас были очень тяжелые. Мы могли в предсезонку войти без тренера. Самое главное, что мы увидели в тренере, — стиль, который он дает клубу. Это самое важное. Ни один тренер в “Краснодаре” не был уволен за результат. Для нас это ценно. Если надо было поменять мнение, я его поменяю. Но пока мы находимся на том векторе, на котором и были».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах. Ранее команду возглавлял Виктор Гончаренко.

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