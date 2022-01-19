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19 января, источник: Чемпионат.com

«Спартак» продлил контракт с Айртоном до 2026 года

«Спартак» договорился с фланговым защитником Айртоном о продолжении сотрудничества.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Теперь контракт 24-летнего бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Защитник стал игроком «Спартака» летом 2018 года. В этом сезоне футболист провёл 25 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 1 гол.

Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в ⅛ финала турнира с первого места. Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.

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