«Мы на Цое воспитаны. Нам не нужна победа любой ценой», — Сергей Галицкий рассказал о радостях и проблемах «Краснодара»

О Фарке

— От Фарке [Даниэль Фарке — главный тренер «Краснодара» с 13 января 2022 г. — «Ведомости. Спорт»] будем требовать, чтобы мы играли в атаку вне зависимости от результата. До меня с ним общался менеджмент. Мое общение было последним, чтобы окончательно убедить тренера перейти к нам. В прессе писали, что он якобы прочитал все мои интервью, а меня это восхитило. Это ерунда! Мы убеждали тренера, который играл против «Сити» и других ведущих английских клубов и который высоко оценивается в английской лиге. Он был уволен только в ноябре. И болельщики предыдущего клуба его сильно любят. Мое общение с ним было только для того, чтобы убедить его окончательно перейти к нам в клуб. И еще недавно было общение по Skype. Он достаточно разносторонне смотрит на футбол, его интересуют смежные с футболом области.

О расставании с Гончаренко

— Все отношения тренера [Виктора Гончаренко — главного тренера «Краснодара» до 4 января 2021 г. — «Ведомости. Спорт] и клуба останутся внутри. Есть передача на “Матч ТВ” [ток-шоу “Есть тема!” — “Ведомости. Спорт”], но мы в такое не хотим превращаться. По составу “Краснодар” не пятый. Должны быть в тройке. Увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему.

О влиянии на состав

— Интересуюсь деятельностью клуба, но не более. Придумали сказку, что я влияю на состав, ну и живите с ней. Если президент прилетает на тренировки — это хорошо для болельщиков. Президент живет клубом. А то, как я буду общаться с Фарке… Я знаю состав команды, когда получаю протоколы. Пусть этот миф живет.

О лимите

— То, что сейчас муссируется в прессе: 8 легионеров на поле, 12 — в заявке, когда ты можешь себе позволить в ЛЧ и ЛЕ выставлять больше иностранцев, то я думаю, что это оптимальный вариант. Но важна позиция государства, так как многие клубы финансируются с помощью государства. Как я понимаю, слухи небеспочвенные, и надеюсь, это расширение произойдет. Когда приходят футболисты, которые ничего не добились, но требуют зарплату по 2 миллиона долларов только потому, что есть лимит, — вряд ли это хорошо. Русские сильные футболисты будут играть. Я ни за что не променяю Сафонова, Сперцяна, Черникова на других футболистов. Они дальше будут прогрессировать, и мы не будем даже смотреть иностранцев на эти позиции.

О Fan ID

— Fan ID мне не нравится со стороны усложнения процесса. Мы и так уже все под контролем. Вышел на улицу — за тобой следят спутники. Я считаю, что люди, которые любят футбол, должны ходить на него. Но со стороны сложности… Допустим, ты приехал в другой город. Может, ты до этого вообще никогда не ходил на футбол, а сейчас решил попасть. И теперь тебе нужно войти в какие-то электронные кабинеты, что-то там делать… Это усложнение. И это плохо. Но давайте так: мы должны спорить с законом до его принятия. После принятия это уже бесполезное сотрясение воздуха. Закон принят — мы должны подстраиваться и выполнять.

О том, что нужно «Краснодару» для победы в РПЛ

— Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает. Худшее, что придумали, — это финансовый фэйр-плей. Мы не можем себе позволить такой же бюджет. Может, мы вообще никогда не станем чемпионами. Нахождение в футболе — это максимальная радость для людей, кто любит футбол.