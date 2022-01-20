«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов
На заседании палаты Российского Футбольного Союза (РФС) по разрешению споров было принято решение запретить «Химкам» регистрировать новых футболистов.
На заседании палаты Российского Футбольного Союза (РФС) по разрешению споров было принято решение запретить «Химкам» регистрировать новых футболистов.
«Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении “Химок” о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать “Химки” выплатить аккредитованному посреднику задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Обязать “Химки” выплатить аккредитованному посреднику штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.
Применить к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Химок» в случае исполнения обязательств перед аккредитованным посредником, установленных настоящим решением", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.