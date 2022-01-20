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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов

На заседании палаты Российского Футбольного Союза (РФС) по разрешению споров было принято решение запретить «Химкам» регистрировать новых футболистов.

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Источник: РИА "Новости"

«Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении “Химок” о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать “Химки” выплатить аккредитованному посреднику задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Обязать “Химки” выплатить аккредитованному посреднику штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.

Применить к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Химок» в случае исполнения обязательств перед аккредитованным посредником, установленных настоящим решением", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

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