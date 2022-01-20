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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» забило 12 безответных голов Вооружённым силам Катара. Смолов оформил дубль

Сегодня, 20 января, «Динамо» на учебно-тренировочных сборах в Катаре встречалось в рамках товарищеского матча с местной командой Вооружённых сил страны. Встреча закончилась разгромной победой команды Сандро Шварца со счётом 12:0.

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Источник: TWITTER.COM/FCDYNAMO

Счёт в матче на 27-й минуте с пенальти открыл Фёдор Смолов, который забил первый гол после возвращения в команду. Спустя четыре минуты форвард оформил дубль. В конце первого тайма отличился Кирилл Жуковский, забивший первый гол за основную команду динамовцев.

В начале второго тайма Константин Тюкавин сделал счёт 4:0. Через восемь минут гол забил защитник Дмитрий Скопинцев. Затем отличился Ярослав Гладышев, следом — Андрей Мазурин. Отметился забитым голом и Саба Сазонов. На 80-й минуте Тюкавин оформил дубль, спустя четыре минуты дублем отметился Гладышев. На 88-й минуте отличился Даниил Фомин. На 90-й Мазурин оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 12:0 в пользу «Динамо».

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