«Динамо» забило 12 безответных голов Вооружённым силам Катара. Смолов оформил дубль

Счёт в матче на 27-й минуте с пенальти открыл Фёдор Смолов, который забил первый гол после возвращения в команду. Спустя четыре минуты форвард оформил дубль. В конце первого тайма отличился Кирилл Жуковский, забивший первый гол за основную команду динамовцев.



В начале второго тайма Константин Тюкавин сделал счёт 4:0. Через восемь минут гол забил защитник Дмитрий Скопинцев. Затем отличился Ярослав Гладышев, следом — Андрей Мазурин. Отметился забитым голом и Саба Сазонов. На 80-й минуте Тюкавин оформил дубль, спустя четыре минуты дублем отметился Гладышев. На 88-й минуте отличился Даниил Фомин. На 90-й Мазурин оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 12:0 в пользу «Динамо».