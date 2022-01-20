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20:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мельников перешел из «Спартака» в «Ростов»

Полузащитник «Спартака» Степан Мельников стал игроком «Ростова», сообщают официальные сайты клубов. Контракт игрока рассчитан на 4,5 года.

Спартак
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«Благодарим Степана за годы, проведенные в родном клубе, и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении столичного клуба.

19-летний футболист — воспитанник академии «Спартака». Дебютировал за красно-белых в ноябре 2021 года в матче против «Уфы». За «Спартак-2» в текущем сезоне провел 21 матч, отличившись 3 голами.

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