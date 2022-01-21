Источник: фанаты «Спартака» приняли единое решение о бойкоте матчей команды

Причина такого решения — недовольство болельщиков из-за принятия закона о введении Fan ID.

— Основные моменты с фанатской встречи:

1. Бойкот начинает действовать с возобновления второго круга чемпионата, а не с момента вступления в силу Закона о Fan-ID (по данному поводу были разногласия, но решили, что «перед смертью не надышишься». Как мы писали ранее, дерби Спартак-ЦСКА пройдёт без активных фанатов).

2. Лидеры трёх ведущих фанатских группировок Спартака: Коршунов (Школа), Фёдоров (Юнион) и Аринушкин (Гладиаторы), несмотря на постоянные разногласия и междоусобные войны, пришли к консенсусу по данному вопросу и проголосовали за бойкот (в принципе от решения именно этих людей и зависела позиция всего движа).

3. Фанаты, нарушившие решение совета, будут отчислены от движения и объявлены персонами нон грата пожизненно.

4. «Золотые» сезоны приостанавливаются.

5. Фанатам разрешается ездить за командой по городам, но запрещается посещать стадионы.