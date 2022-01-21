Источник: фанаты «Спартака» приняли единое решение о бойкоте матчей команды
Фанатские объединения московского «Спартака» провели встречу, на которой приняли общее решение о начале бойкота матчей команды.
Фанатские объединения московского «Спартака» провели встречу, на которой приняли общее решение о начале бойкота матчей команды.
Причина такого решения — недовольство болельщиков из-за принятия закона о введении Fan ID.
— Основные моменты с фанатской встречи:
1. Бойкот начинает действовать с возобновления второго круга чемпионата, а не с момента вступления в силу Закона о Fan-ID (по данному поводу были разногласия, но решили, что «перед смертью не надышишься». Как мы писали ранее, дерби Спартак-ЦСКА пройдёт без активных фанатов).
2. Лидеры трёх ведущих фанатских группировок Спартака: Коршунов (Школа), Фёдоров (Юнион) и Аринушкин (Гладиаторы), несмотря на постоянные разногласия и междоусобные войны, пришли к консенсусу по данному вопросу и проголосовали за бойкот (в принципе от решения именно этих людей и зависела позиция всего движа).
3. Фанаты, нарушившие решение совета, будут отчислены от движения и объявлены персонами нон грата пожизненно.
4. «Золотые» сезоны приостанавливаются.
5. Фанатам разрешается ездить за командой по городам, но запрещается посещать стадионы.
6. Текст решения готовится и будет подписан всеми фанатскими группировками Спартака (ориентировочно выпустят на следующей неделе), — информирует телеграм-канал «Арена Незыгарь».