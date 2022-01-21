В «Зените» отреагировали на информацию, что Юри Алберто присоединится к команде летом

«Мы не комментируем ход трансферной кампании. Да и комментировать не будем. Когда процесс закончится — чем бы он ни закончился — мы объявим.



Юри Алберто присоединится к “Зениту” летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето — у нас зима. Наберитесь терпения», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.