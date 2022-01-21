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12:48 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Зените» отреагировали на информацию, что Юри Алберто присоединится к команде летом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто присоединится к команде летом.

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Источник: AP 2021
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«Мы не комментируем ход трансферной кампании. Да и комментировать не будем. Когда процесс закончится — чем бы он ни закончился — мы объявим.

Юри Алберто присоединится к “Зениту” летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето — у нас зима. Наберитесь терпения», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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