В «Зените» отреагировали на информацию, что Юри Алберто присоединится к команде летом

«Мы не комментируем ход трансферной кампании. Да и комментировать не будем. Когда процесс закончится — чем бы он ни закончился — мы объявим.
Юри Алберто присоединится к “Зениту” летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето — у нас зима. Наберитесь терпения», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года.
Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.