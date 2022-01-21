Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Арминия
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Бетис
Футбол. Зарубежный
20.01
Хетафе
Гранада
42
Все события
Фоторепортажи
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
13:31 (мск), источник: Sport24

Губерниев: Из-за бойкота пострадает посещаемость, зато можно будет с семьями на футбол ходить

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о решении болельщиков «Спартака» бойкотировать матчи РПЛ в связи с принятием закона о Fan ID.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Источник: фанаты «Спартака» приняли единое решение о бойкоте матчей команды

«Когда-то Сергею Михалкову сказали: “Текст-то вы так себе написали для гимна”. “Да, может быть, а слушать его будешь стоя”, — ответил поэт.

Закон принят — непонятно, на что рассчитывают фанаты. На то, что президент его отзовет? Нет, такого не будет, он его уже подписал. Это, конечно проблема, что активные фанаты перестанут ходить на стадионы, но, с другой стороны, а в чем проблема оформить себе Fan ID, если ты законопослушный гражданин? А вот если у тебя есть проблемы с законом, здесь наверное, возникает вопрос.

В общем, сейчас все эти разговоры в пользу бедных, закон принят и обязателен к исполнению, иначе на трибуны не попадешь. Действовать фанатам нужно было до подписания закона президентом, пытаться решить вопрос в трудовом поле: инициировать общественные слушания, например. А сейчас достичь отмены закона уже невозможно.

Да, из-за бойкота пострадает посещаемость, но кто-то может сказать, что зато будет спокойно на трибунах, можно будет с семьями на футбол ходить. А остальные посмотрят по телевизору, причем биатлон», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.

 «Почему они в трусах?» Красавица из ММА высказалась о боях оголенных девушек: это первый в России женский промоушен
Русская теннисистка призналась, что ей предлагали секс за деньги
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь