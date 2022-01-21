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15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я дома». Юсуф Языджи присоединился к ЦСКА на первом сборе

Новоиспеченный полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи присоединился к команде на первом сборе.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Соответствующее видео появилось в «твиттере» армейцев.

«Привет, болельщики ЦСКА! Я дома. Я приехал побеждать», — сказал Языджи.

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Ранее стороны завершили оформление перехода турецкого футболиста на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Напомним, ранее «Чемпионат» первым сообщал, что сумма выкупа Языджи для ЦСКА составит € 12 млн.

В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».

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