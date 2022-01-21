Данил Пруцев стал футболистом «Спартака»

Летом 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи» за € 900 тыс. В составе «Сочи» он провёл 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен тренерскому штабу. После этого «Крылья» выкупили Данила обратно. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, но не отметился результативными действиями.