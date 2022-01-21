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16:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» подписала колумбийского нападающего Дилана Ортиса

21-летний колумбийский нападающий сербского клуба «Пролетер Нови-Сад» Дилан Ортис продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге.

УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Уфа"

Футболист перешёл в «Уфу» на правах аренды, информирует официальный сайт российского клуба.

«Поздравляем Дилана с переходом в нашу команду, желаем больших успехов вместе с ФК “Уфа”!» — написала клубная пресс-служба.

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Отметим, Дилан Ортис — воспитанник колумбийской команды «Атлетико Насиональ». На профессиональном уровне выступал за другой клуб на родине — «Реал Картахена». В 2020 году футболист перебрался в чемпионат Сербии, где выступал за «Чукарички», «Мачва Шабац» и «Пролетер Нови-Сад». Ортис входил в состав сборной Колумбии до 20 лет на чемпионате Южной Америки U-20 в 2019 году.

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