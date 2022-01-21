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17:04 (мск), источник: Реальное время

«Рубин» отправил Игнатьева и Деспотовича в дублирующий состав. На них в команде больше не рассчитывают

Казанский «Рубин» отправил нападающий Ивана Игнатьева и Джордже Деспотовича в дублирующий состав. На них в Казани больше не расчитывают.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Казанский «Рубин» решил спустить нападающего Ивана Игнатьева в дубль команды после вчерашнего поединка против воронежского «Факела» (4:4). Об этом сообщает «СЭ».

23-летний форвард отправится в дублирующий состав казанцев вслед за сербским нападающим Джордже Деспотовичем, на которого «Рубин» тоже больше не рассчитывает. Деспотович в нынешнем сезоне провел только 9 матчей в Премьер-лиге, забив 1 гол и отметившись одной результативной передачей.

Источник: Инстаграм Джордже Деспотовича

Напомним, 6 января Игнатьев был заснят в нетрезвом состоянии во время празднования своего дня рождения в красноярском ночном клубе. Деспотович отметился скандалом в комментариях в официальном аккаунте «Рубина» в Instagram.

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