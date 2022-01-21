«Рубин» отправил Игнатьева и Деспотовича в дублирующий состав. На них в команде больше не рассчитывают

Казанский «Рубин» решил спустить нападающего Ивана Игнатьева в дубль команды после вчерашнего поединка против воронежского «Факела» (4:4). Об этом сообщает «СЭ».

23-летний форвард отправится в дублирующий состав казанцев вслед за сербским нападающим Джордже Деспотовичем, на которого «Рубин» тоже больше не рассчитывает. Деспотович в нынешнем сезоне провел только 9 матчей в Премьер-лиге, забив 1 гол и отметившись одной результативной передачей.