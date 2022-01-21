Газизов обратился с иском к «Спартаку» о восстановлении на работе на пост гендиректора

«Газизов обратился в суд с иском о восстановлении на работе в “Спартаке” на должности генерального директора, — сказала Завьялова. — Он хочет восстановиться на работе в “Спартаке”, исходя из иска. Иск поступил к нам, как я понимаю, поступил в Октябрьский суд города Уфы, даты и какой-то информации на их сайте пока нет».

Газизов отказался комментировать подачу нового иска.

Читайте также Если вам подарят акции «Спартака», не думайте, что вам повезло Разбираемся с распиской Федуна Газизову

Ранее Газизов обратился в суд с требованием взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. 7 декабря Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака», но бывший генеральный директор обратился в суд кассационной инстанции.

Позже Газизов сообщил «Матч ТВ», что им был подан иск с требованием о выплате определенной части средств, бывший гендиректор «Спартака» предоставил расписку от председателя совета директоров клуба Леонида Федуна, согласно которой Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Федун заявил, что этот документ не являлся договором.